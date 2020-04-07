Белый дом отказался считать Луну и планеты всеобщим достоянием

Президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, наделяющий США правом на добычу ресурсов в космосе. Документ в очередной раз продемонстрировал укоренившийся в сознании американского истеблишмента односторонний подход к решению глобальных проблем. Отныне у "исключительности" Вашингтона нет предела, а американское законодательство, давно перешагнув национальные границы на Земле, теперь де-факто распространено на всю Вселенную. В Роскосмосе уже заявили, что "попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество".

Как сообщил специализированный на связанных с "звездными новостями" ресурс space.com, обнародованный указ Трампа разрабатывался на протяжении последнего года. Документ под названием "Обеспечение международной поддержки добычи и использования ресурсов космоса" определяет основные направления американской политики этой области, однако при этом весьма специфически подходит к вопросу взаимодействия с третьими странами. В частности, "космический указ" безапелляционно подчеркивает, что Вашингтон не рассматривает находящиеся в безвоздушном пространстве ресурсы в качестве "всеобщего достояния". "У американцев должно быть право на то, чтобы вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в далеком космосе в соответствии с надлежащим законодательством. Космос законодательно и физически является уникальным доменом человеческой деятельности, и Соединенные Штаты не считают его всеобщим достоянием", - отмечается в заявлении Белого дома.

Американцы теперь решили распространить свои законы на всю Вселенную

При этом в США не считают необходимым и заключение какого-либо дополнительного международного юридически обязывающего договора в отношении исследования и добычи природных богатств Вселенной. Очевидно с тем, чтобы столь односторонняя постановка вопроса не вызывала раздражение стран, которым "до космических ископаемых далеко, как до звезд", Вашингтон сделал оговорку: Америка все-таки намерена добиваться международной поддержки своих действий. Согласно тому же указу Трампа, Госдепартамент и другие министерства должны провести переговоры с партнерами для заключения двусторонних и многосторонних соглашений об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космических телах частными и государственными компаниями. Как и на какой основе могут пройти такие переговоры "старшего товарища" с "партнерами", догадаться несложно.

На момент подписания номера в печать какой-либо реакции со стороны ЕС и Китая - других ведущих игроков в космической сфере - не последовало. Зато в выступающей за ее равноправное освоение России быстро оценили "космические притязания" Вашингтона. "Во вчерашнем указе Трампа утверждается, что и Луна, и другие небесные тела не являются всеобщим достоянием человечества (до сих пор это было предметом глобальных договоренностей, сертифицированных ООН) и что у американцев отныне есть эксклюзивные права на их освоение в соответствии с "применимым (читай - американским) законодательством", - заявил председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации Константин Косачев, подчеркнув, что Москва "точно не промолчит".

Напомним, что США не подписали международное Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое 5 декабря 1979 года резолюцией Генассамблеи ООН. Этот документ помимо прочего предусматривает международное регулирование добычи ископаемых спутника Земли. В частности, в статье 4 этого договора говорится о том, что "исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития".

Следует отметить, что Соединенные Штаты не сегодня начали юридически прокладывать свой собственный и "исключительный" путь к космическим природным богатствам. Так, еще в 2015 году конгресс США в одностороннем порядке принял закон, разрешающий быстро развивающимся американским частным космическим компаниям вести коммерческое освоение и добычу ресурсов за пределами Земли, прежде всего на Луне и астероидах.

Источник "РГ" в Роскосмосе заявил, что на сегодняшний день технологий, позволяющих США добывать ископаемые на других планетах и небесных телах, не существует. Однако на этот счет у американцев уже имеются практические планы, в том числе по добыче на Луне изотопа гелия в качестве перспективного топлива для будущих термоядерных электростанций.

Луна действительно стоит особняком в планах НАСА. Ранее в администрации Дональда Трампа объявили о возобновлении амбициозной программы под названием "Артемис". Целью является возвращение в 2024 году человека на Луну, ее устойчивое освоение к 2028 году. В рамках новой лунной программы НАСА разрабатывает идею создания на орбите спутника Земли станции Gateway, с которой в будущем планируется осуществлять полеты человека на Луну и обратно на многоразовых посадочных аппаратах. Для успешной реализации этой идеи, отмечает space.com, ключевым фактором является добыча на лунной поверхности необходимых ресурсов. В первую очередь льда, из которого планируется производить воду - источник жизни и энергии для перспективных лунных баз.

Комментарий

Инна Хаванова, доктор юридических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ:

- Это не первая попытка нарушить принципы деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, закрепленные в Договоре по космосу 1967 года. В Договоре закреплено: космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами.

Сегодня мы наблюдаем, с одной стороны, развитие экономики космоса (связь, дистанционное зондирование Земли, телевещание, навигация, туризм, разведка и добыча космических ресурсов (минералов). С другой, размывание монополии государств на освоение космоса. В 2015 году в США был принят Закон о конкурентоспособности коммерческих запусков в космос, стимулирующий американские частные компании к добыче минералов на Луне и других небесных телах. Согласно его положениям гражданин США, американская компания, занимающиеся коммерческой разработкой ресурсов космоса, имеют право на добытые ресурсы. Россия тогда дала жесткую оценку закону в Комитете ООН по космосу, указав на спорное с международно-правовой точки зрения одностороннее решение предоставить собственным компаниям карт-бланш на разработку космических минеральных ресурсов. Согласно российской позиции, "провокационная новизна закона в том, что им предусматривается наделение американского частного сектора правом разрабатывать, присваивать и продавать ресурсы Луны, астероидов и иных небесных тел".

Кстати, получать доходы от космоса хотят даже страны, не участвовавшие прежде в большой космической гонке. Так, три года назад закон, регулирующий деятельность по добыче полезных ископаемых в космосе, принял Люксембург, реализуя намерение стать европейским центром коммерческого освоения космических ресурсов. Согласно его положениям извлеченные ресурсы могут принадлежать частным компаниям, зарегистрированным в Люксембурге. Заявка отдельных государств на нормативное лидерство с амбициями пространственной, природно-ресурсной, экономико-правовой экспансии в космосе не безобидна. Никто и никогда не должен забывать: космос по-прежнему опасен и мало предсказуем.

Подготовила Наталия Ячменникова