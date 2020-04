Билли Айлиш и Леди Гага поддержат борьбу с коронавирусом онлайн-концертом

Звезд мирового шоу-бизнеса объединит онлайн-проект "Весь мир: вместе дома" (One World: Together At Home), который выйдет в интернет-эфир 18-19 апреля. Об этом на видеобрифинге, организованном совместно с Всемирной организацией здравоохранения, рассказала певица и актриса Леди Гага.

Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT