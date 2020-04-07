Билли Айлиш и Леди Гага поддержат борьбу с коронавирусом онлайн-концертом

Звезд мирового шоу-бизнеса объединит онлайн-проект "Весь мир: вместе дома" (One World: Together At Home), который выйдет в интернет-эфир 18-19 апреля. Об этом на видеобрифинге, организованном совместно с Всемирной организацией здравоохранения, рассказала певица и актриса Леди Гага.

По словам одного из основателей и исполнительного директора "Global Сitizen" Хью Эванса, глобальное здравоохранение является одной из приоритетных задач их платформы, которая была создана для того, чтобы бороться с бедностью. Сегодня все усилия направлены на то, чтобы даже самые беднейшие и маргинализированные слои населения имели доступ к ресурсам для противостояния коронавирусу.

"Через "Один мир: вместе дома" мы призовем филантропов, корпорации и правительства внести свой вклад в борьбу с COVID-19, в том числе распределением медицинских принадлежностей и средств индивидуальной защиты для работников сферы здравоохранения по всему миру" - приводит слова Эванса ТАСС.

Свое участие в этом глобальном благотворительном марафоне уже подтвердили Элтон Джон, Стиви Уандер, Билли Айлиш, Пол Маккартни, Дэвид Бекхэм, Крис Мартин.

Леди Гага добавила, что известные исполнители, актеры и спортсмены помогают собирать средства для Фонда солидарности ВОЗ. По ее словам, уже были проведены переговоры с 68 крупными компаниями и было собрано более 35 миллионов долларов. Собранные средства пойдут на приобретение средств индивидуальной защиты, медицинских принадлежностей и тестов на коронавирус, а также на научно-исследовательскую деятельность.