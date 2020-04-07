Бизнес подсчитал убытки от коронавируса

Представители нескольких крупных отраслей бизнеса направили в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина письмо с просьбой комплексно поддержать предпринимателей в связи с экономической ситуацией из-за пандемии коронавируса. Обращение, копия которого есть в распоряжении "РГ", заняло более 40 страниц.

Межотраслевое письмо подписали более 60 человек, представляющих отрасли общепита, фитнеса, спорта, туризма, гостиничного бизнеса, индустрии косметологии и SPA, магазины беспошлинной торговли, транспорта, индустрии развлечений и сферы организации массовых спортивных мероприятий. В совокупности в них занято 5,5 миллиона россиян - сотрудников, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан. Общий фонд налоговых отчислений от отраслей превышает 0,9 триллиона рублей, из них 202 миллиарда ежегодно приходится на НДФЛ и соцвыплаты.

"В настоящее время пострадавшим отраслям необходимо предоставить возможность "встать на паузу". Падение трафика и выручки в общепите составило 90% зависимости от региона, в фитнес-индустрии - 95%. Происходит колоссальный кассовый разрыв, что неизбежно приведет к массовым увольнениям", - отмечается в письме. По предварительным подсчетам, минимум 70% работников подпадают под сокращение.

Инициатором объединения отраслей выступила фитнес-индустрия. Как рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева, в отрасли занято 768 тысяч человек, из них до 600 тысяч попали под угрозу сокращения. Объемы продаж с конца февраля этого года снизились до 98%, к банкротствам готовятся до 70% компаний.

Так, представители бизнеса до конца 2020 года предлагают включить в список мер поддержки все пострадавшие отрасли, без перечисления компаний. Среди действенных мер поддержки авторы письма выделяют отмену начисления и уплаты НДС за 2020 год, перенос сдачи налоговой отчетности за 2019 год, снижение с 2021 года до 15% совокупного размера тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, сокращение срока реализации регуляторной гильотины. Тем предпринимателям, чья совокупная выручка за март-апрель этого года снизилась более чем на 50%, предлагается предоставить госубсидии в размере 2/3 сумм оклада сотрудникам или дохода ИП. Сделать это необходимо в период действия ограничений, а также на срок 120 дней после их снятия.