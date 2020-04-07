Более 3 миллионов канадцев обратились за помощью по безработице

С середины марта более трех миллионов жителей Канады обратились за правительственной помощью по безработице и экстренными вспомогательными выплатами. Местные специалисты отмечают, что подобной степени коллапса рынка труда в стране не наблюдалось никогда. С учетом сохранения нынешних тенденций в развитии ситуации с коронавирусом, в том числе сохранения карантинных мер, к концу апреля ситуация станет еще хуже.

Согласно официальным данным правительства Канады, к началу этой недели число обратившихся за помощью превысило 3,18 миллиона человек. По подсчетам экспертов канадского мозгового центра The Conference Board of Canada, CBoC, к концу апреля в страна может потерять более 15% рабочих мест. "Если попытаться сравнивать текущую ситуацию с показателями других рецессий, то получится, что сравнивать-то совсем не с чем. Не думаю, что что-то подобное когда-либо происходило", - рассказал СМИ ведущий экономист CBoC Педро Антунес. Он отметил, что подавляющее большинство из потерявших работу к концу месяца станут представители самых низкооплачиваемых профессий.

К концу этой недели правительство обещает опубликовать новые данные по безработице, которые по мнению экспертов ошеломят многих. "Этот доклад, вероятно, будет ужасным, и его показатели не только побьют предыдущий рекорд потери рабочих мест, но могут намного превысить темпы потери рабочих мест в США", - заявил прессе Дерек Холт, один из руководителей в банке Новой Шотландии, Skotiabank.

Специалисты отмечают, что рынок труда начнет оживать только к маю этого года и только в том случае, если ситуация с пандемией коронавируса стабилизируется и будут отменены ограничения на перемещения граждан. Тяжелее всего придется основным пострадавшим, к которым отнесли сектора общественного питания, организации досуга, отдыха и туризма, и розничных продаж одежды. Восстановление этих секторов бизнеса возможно наступит только в конце этого года.