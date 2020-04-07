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07.04.2020 05:20

Бразильские ученые: лекарство от ВИЧ поможет в лечении коронавируса

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Группа исследователей бразильского института Fiocruz выяснила, что медицинский препарат Атазанавир, используемый при лечении ВИЧ, может быть эффективен в борьбе с новым коронавирусом. Результаты исследования были опубликованы на специализированном научном портале BiorXiv.

Фонд имени Освальдо Круза (Fiocruz) вот уже более ста лет специализируется на проведении различных медицинских исследований. В последний месяц основные силы института брошены на изучение COVID-19, выработку новых способов лечения этой болезни и разработку вакцины.

Фото: REUTERS/RAHEL PATRASSO
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В понедельник специалисты института опубликовали на сайте BiorXiv так называемый препринт своего исследования, который может стать поворотной точкой в поиске способов лечения нового коронавируса.

Ученым удалось выяснить, что препарат Атазанавир, используемый при лечении ВИЧ, препятствует размножению вируса и снижает его возможности к производству протеинов, провоцирующих воспалительные процессы в легких. Заслуживающие внимания результаты показало совместное применение препарата с Ритонавиром, также используемым при лечении ВИЧ.

"Анализ лекарственных средств, разрешенных для лечения других заболеваний, это самая быстрая стратегия, которая наука может предложить для поиска способов борьбы с COVID-19, помимо концепции социального дистанцирования, которая уже применяется", - пояснил руководитель группы исследователей института Тьяго Морено, чьи слова приводятся в опубликованном на сайте Fiocruz пресс-релизе. Морено подчеркнул, что это пока экспериментальное лечение, и предостерег от использования медикаментов без предписания врача.

Согласно последним данным, в Бразилии зафиксировано 12 тысяч случаев заболевания новым коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 553 человека.

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