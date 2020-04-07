Британцы из-за коронавируса начали поджигать вышки сотовой связи

За несколько дней злоумышленники, считающие, что распространение коронавируса может быть связано с сетями 5G, уничтожили 20 вышек сотовой связи в Великобритании.

Первой пострадала конструкция в Бирмингеме. Акты вандализма так же зафиксированы в Ливерпуле и графстве Уэст-Мидлендс на востоке страны. По данным газеты The Guardian, на большинстве поврежденных вышек устройства, обеспечивающие связь 5G, еще не были установлены.

Крупнейшие британские компании обратились к своим клиентам с просьбой не трогать дорогостоящее оборудование. А тех, кто стал свидетелем акта вандализма, попросили оперативно сообщать о произошедшем.

"Пожалуйста, помогите нам это прекратить. Нет никаких научных доказательств какой-либо связи между 5G и коронавирусом", - подчеркнули представители крупнейших мобильных сетей Соединенного Королевства.