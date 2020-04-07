Центр "Вектор" 13 апреля поставит в регионы тесты на иммунитет к коронавирусу

Государственный научный центр "Вектор" разработал тест-системы для выявления у человека антител к коронавирусу, 13 апреля первую партию реагентов поставят в регионы, заявил гендиректор центра Ринат Максютов.

По его словам, сейчас разработаны тесты, выявляющие антитела к новому коронавирусу, чтобы понять, был ли у человека контакт с ним. Эта система также поможет проводить оценку популяционного иммунитета и изучать эффективности разрабатываемых вакцин.

"Мы рассчитываем, что 10 апреля данная ИФА тест-система будет зарегистрирована, а уже 13 апреля мы проведем первую поставку серии набора реагентов на 20 тысяч определений в регионы", - сказал Максютов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Для анализа на антитела к коронавирусу достаточно взятия крови из пальца, и "за 2 часа можно получить результат одновременно до 90 человек", сказал эксперт.