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07.04.2020 18:40
Рубрика: Власть

Центр "Вектор" 13 апреля поставит в регионы тесты на иммунитет к коронавирусу

Текст: Ксения Воронцова

Государственный научный центр "Вектор" разработал тест-системы для выявления у человека антител к коронавирусу, 13 апреля первую партию реагентов поставят в регионы, заявил гендиректор центра Ринат Максютов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По его словам, сейчас разработаны тесты, выявляющие антитела к новому коронавирусу, чтобы понять, был ли у человека контакт с ним. Эта система также поможет проводить оценку популяционного иммунитета и изучать эффективности разрабатываемых вакцин.

"Мы рассчитываем, что 10 апреля данная ИФА тест-система будет зарегистрирована, а уже 13 апреля мы проведем первую поставку серии набора реагентов на 20 тысяч определений в регионы", - сказал Максютов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Для анализа на антитела к коронавирусу достаточно взятия крови из пальца, и "за 2 часа можно получить результат одновременно до 90 человек", сказал эксперт.

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