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07.04.2020 18:53
Рубрика: Общество

Центр "Вектор" готов перейти к первой фазе исследований вакцины от коронавируса в мае

Текст: Ксения Воронцова

Государственный научный центр "Вектор" готов перейти к первой фазе клинических исследований вакцины от коронавируса уже в мае, сообщил гендиректор Ринат Максютов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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В центре разработаны прототипы вакцин, в настоящее время проводятся испытания на лабораторных животных. Доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин в минимальном объеме предлагается провести до 22 июня. И с тремя вакцинами перейти на первую фазу клинических исследований 29 июня.

"При условии получения разрешения Минздрава мы готовы перейти с данными вакцинами на первую фазу клинических исследований уже в мае текущего года, параллельно проводя полный цикл доклинических исследований. Группа добровольцев уже набрана", - сказал Максютов.

Владимир Путин задал вопрос главе Минздрава Михаилу Мурашко о возможном сокращении сроков получения вакцины. Министр ответил, что это возможно, так как имеется "вариант моделирования вакцин уже на основе существующих, зарегистрированных".

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