Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет без паломников

В храме Гроба Господня в Иерусалиме, где каждый год накануне Пасхи снисходит Благодатный огонь, в этом году в связи с пандемией коронавируса не будет паломников, и восприятие Огня пройдет "с ограниченным количеством участников". Об этом 7 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тору.

В Великую субботу 18 апреля церемония получения Благодатного огня пройдет, как и каждый год, но в ней примут участие лишь около десяти человек, отметил чиновник. При этом будет организована прямая телевизионная трансляция на весь мир.

Хоам Гроба Господня из-за введенных в Израиле карантинных мер закрыт для верующих и туристов с 25 марта, решение об этом было принято христианским церковным руководством Иерусалима вместе с полицией.

После снисхождения Огня служители греческие священники доставят его к Яффским воротам Старого города в Иерусалиме. Там Огонь передадут представителям посольств разных стран, которые доставят его в аэропорт Бен-Гурион. Прилетевшие за Огнем делегации не смогут покинуть самолеты из-за карантина, поэтому станут ожидать внутри.