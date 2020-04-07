Новости

Минпромторг направил в регионы более 25 миллионов масок 14:41
Лукашенко обсудил готовность противодействовать коронавирусу 14:39
На Урале вынесли приговор по делу об обрушении кровли на заводе 14:34
Видео: В казанском аэропорту нашли раненую косулю 14:33
Более 3 миллионов канадцев обратились за помощью по безработице 14:26
МЧС начало патрулировать водоемы и выявлять нарушающих самоизоляцию рыбаков 14:26
Минтруд предложил подтверждать профессиональную нетрудоспособность заочно 14:26
В Казани мошенники стали выманивать у аптек деньги "на маски" 14:25
Делом о взрыве дома в Орехово-Зуево займется областной СК 14:23
Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет без паломников 14:22
Жителя Башкирии оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе 14:20
На сайте Совфеда появился гид по документам, принятым в связи с COVID-19 14:17
В Госдуме призвали страны Запада отказаться от санкций в условиях пандемии 14:17
Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса 14:15
В немецких школах введут "коронавирусные баллы" 14:13
Головная лодка проекта "Лада" отправилась на модернизацию в Кронштадт 14:13
Путин направил Джонсону телеграмму поддержки 14:11
Московские службы выполнили свыше двух тыс заявок по доставке дров и угля 14:10
Видео: в Крыму прошли стрельбы комплексов ПВО по рою беспилотников 14:05
Российский автобизнес потеряет 340 млрд рублей 14:00
В Камбодже обнаружена статуя получеловека - "создателя мира" 13:59
Австрия продлила пограничный контроль на границах ЕС до 27 апреля 13:55
В Москве пьяный отец забыл ребенка на улице 13:46
В Симферополе производители модных сумок стали шить маски для волонтеров 13:42
В Нижнем Новгороде ликвидирован крупный канал сбыта фальшивых денег 13:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
07.04.2020 14:22
Рубрика: В мире

Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет без паломников

Текст: Константин Волков
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В храме Гроба Господня в Иерусалиме, где каждый год накануне Пасхи снисходит Благодатный огонь, в этом году в связи с пандемией коронавируса не будет паломников, и восприятие Огня пройдет "с ограниченным количеством участников". Об этом 7 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тору.

Фото: AP
В Израиле используют приложение, обнаруживающие носителей коронавируса

В Великую субботу 18 апреля церемония получения Благодатного огня пройдет, как и каждый год, но в ней примут участие лишь около десяти человек, отметил чиновник. При этом будет организована прямая телевизионная трансляция на весь мир.

Хоам Гроба Господня из-за введенных в Израиле карантинных мер закрыт для верующих и туристов с 25 марта, решение об этом было принято христианским церковным руководством Иерусалима вместе с полицией.

После снисхождения Огня служители греческие священники доставят его к Яффским воротам Старого города в Иерусалиме. Там Огонь передадут представителям посольств разных стран, которые доставят его в аэропорт Бен-Гурион. Прилетевшие за Огнем делегации не смогут покинуть самолеты из-за карантина, поэтому станут ожидать внутри.

В мире Ближний Восток Израиль Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Песков назвал неприемлемыми попытки приватизации космоса
Семь рейсов по вывозу россиян из-заграницы состоятся во вторник
За сутки в России подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах
Стали известны подробности о состоянии премьера Британии
Что немецкие рестораны придумывают для выживания
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах