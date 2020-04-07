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07.04.2020 10:53
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Часть застрявших в Сеуле россиян вывезут сегодня вечером в Хабаровск

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Сегодня вечером в Инчхонский международный аэропорт должен прибыть лайнер авиакомпании "Аврора", который заберет более 170 россиян из числа тех, кто не может вернуться на родину из Южной Кореи. Об этом "Российской газете" сообщили источник в посольстве Российской Федерации в Сеуле.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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"Мы ожидаем, что сегодня в Инчхонский аэропорт из Хабаровска прибудет российский пассажирский самолет, который доставит сюда граждан Республики Корея, возвращающихся на родину. Обратно борт повезет уже россиян, которые застряли в Сеуле из-за отмены рейсов. Полетит в Россию всего 171 человек", - сообщил дипломат. Он уточнил, что отбытие рейса из Сеула (Инчхонский аэропорт) в Хабаровск ожидается сегодня же в восемь-девять часов вечера по местному времени (2-3 часа дня по Москве - прим. "РГ"), а самолет принадлежит российской авиакомпании "Аврора". О вывозе россиян в другие города РФ пока ничего не известно.

Отметим, что в настоящий момент возвращения на родину в аэропорту Сеула ожидают около 500 россиян, которые не смогли вылететь из-за отмены рейсов. Они собирались проследовать в разные города РФ, включая Москву, Хабаровск, Владивосток и Южно-Сахалинск. Все это время посильную помощь им оказывали представители посольства Российской Федерации в Сеуле, предоставив лекарства, пледы, воды и прочие предметы первой необходимости.

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