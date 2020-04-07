Что придумывают немецкие рестораны для выживания

Новости

Появились кадры нового сериала от автора "Американской истории ужасов" 19:10
В Турции из-за самоизоляции в четыре раза увеличилось число разводов 19:09
Сальма Хайек рассказала о своей долгожданной роли супергероя 19:08
У главврача больницы им. Давыдовского в Москве подтвердился коронавирус 18:57
Центр "Вектор" готов перейти к первой фазе исследований вакцины от коронавируса в мае 18:53
Кто из южноуральцев получит пособие в 15 тысяч рублей 18:50
Путин: Мы пройдем этот непростой этап с минимальными потерями 18:49
"Русская Медиагруппа" отменила для региональных партнеров оплату франшизы 18:43
Менеджеров "Крымэнерго" задержали по подозрению в мошенничестве 18:42
Центр "Вектор" 13 апреля поставит в регионы тесты на иммунитет к коронавирусу 18:40
У мультфильма Pixar "Вперед" появится приквел 18:40
В Госдуме рассказали об опасных методах профилактики коронавируса 18:28
Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой 18:24
Названа официальная дата премьеры продолжения "Капитана Марвел" 18:22
Toyota передаст российским врачам автомобили для борьбы с коронавирусом 18:18
В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы 18:08
Путин обсудит с губернаторами борьбу с коронавирусом 18:04
Площадь пожара в зоне Чернобыльской АЭС увеличилась в три раза 18:04
Принц Гарри и Меган Маркл назовут свою компанию в честь сына 18:01
Самая дорогая Lada Xray Cross: раскрыта цена и дата начала продаж 18:00
Путину рассказали, когда будут известны результаты самоизоляции 17:58
Вице-президент РСПП призвал поддержать промышленные предприятия 17:55
СМИ: В Москве избили экс-солиста группы "На-На" Валерия Юрина 17:52
Минеральную воду со Ставрополья отправят в больницу в Коммунарке 17:42
Netflix опубликовал трейлер нового боевика с Крисом Хемсвортом 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
07.04.2020 19:07
Рубрика: В мире

Кушать продано

Что придумывают немецкие рестораны для выживания
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 75(8129)
На фоне эпидемии в Германии вырос спрос на бесконтактную доставку "до двери", которая не только не запрещена, но и поощряется. Нередко рестораторы и повара пересаживаются на велосипеды и ролики и лично развозят заказы клиентам, экономя на услугах курьера. Так что выражение "блюдо от шеф-повара" в считаные недели приобрело буквальный смысл. При этом управляющий популярным заведением в Гамбурге Флориан Риддер рассказал газете Zeit, что он и его коллега отказались от зарплат на время кризиса, чтобы сохранить как можно больше сотрудников.
Немецкие рестораны теперь работают навынос, передавая готовые заказы через окошко. Фото: AP Немецкие рестораны теперь работают навынос, передавая готовые заказы через окошко. Фото: AP
Немецкие рестораны теперь работают навынос, передавая готовые заказы через окошко. Фото: AP

Как пишет еженедельник Stern, наряду с готовыми блюдами рестораны теперь продают сеты, из которых легко самостоятельно приготовить завтрак или горячий обед. Не остались в стороне и поставщики алкоголя: многие предлагают оптовые "карантинные наборы" - например, шесть бутылок вина за 50-60 евро, включая доставку. Неудивительно, что они пользуются популярностью у граждан. Кроме того, во многих городах заработали мобильные приложения, через которые любой желающий может заказать еду для пожилых соседей и оплатить ее, оставшись анонимным.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
В Германии запустили "умное приложение" для диагностики коронавируса

Впрочем, на одной доставке далеко не уедешь. Так почему бы не сделать так, чтобы клиенты приезжали к вам сами? Именно эта нехитрая, но полезная мысль пришла в голову владельцу ресторана во Франкфурте, о котором рассказывает Deutsche Welle. Томас Метцмахер устроил в своем заведении, рассчитанном в обычной жизни на 200 посетителей, что-то вроде окна выдачи - через такие покупают фастфуд на заправках. Теперь покупатели могут заранее заказать свои любимые блюда, а потом просто забрать их, не выходя из автомобиля, - что называется, на всех парах.

Еще одно ноу-хау - ваучеры на еду, с помощью которых можно поддержать любимое заведение авансом, пишет Stern. Они работают по принципу "платишь сейчас, ешь потом". Именно так называется одна из интернет-платформ, на которой регистрируются рестораны, предлагающие эту услугу. Ваучеры можно оплатить онлайн. Акция под лозунгом "Поддержи местных" популярна не только в мегаполисах, но и в маленьких городах и коммунах, где владельцы таверн и кабачков и их завсегдатаи живут по-соседски, друг другу доверяют и демонстрируют взаимовыручку.

Все больше ресторанов, кафе и столовых на временно закрывшихся предприятиях присоединяются к благотворительной кампании "Накорми героев". За счет пожертвований граждан они бесплатно готовят еду для тех, кто "сражается с коронавирусом на передовой" - врачей, санитаров, соцработников в домах престарелых. Один из ресторанов в Берлине собрал на эти цели через официальную крафтфандинговую платформу 20 тысяч евро. Кстати, акция вышла за пределы ФРГ. Теперь в ней принимает участие элитный ресторан в Вене, который имеет две мишленовские звезды и, как пишет Spiegel online, поставляет свои изысканные блюда в больницы и полицию.

В мире Европа Германия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин спросил вирусологов о перспективе сокращения нерабочих дней
Генпрокуратура будет следить за самоизоляцией вернувшихся из-за границы
Банк России опустил курс доллара ниже 76 рублей
Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Россия подтвердила свое участие в заседании ОПЕК+ 9 апреля
Что немецкие рестораны придумывают для выживания
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах