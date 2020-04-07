Декларационная кампания-2020 продлена до 30 июля

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в России продлеваются сроки сдачи налоговых деклараций по НДФЛ за 2019 год. Отчитаться о доходах нужно будет не до 30 апреля, а до 30 июля, говорится в разъяснениях Федеральной налоговой службы (ФНС).

Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно с помощью онлайн-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на сайте ФНС.

Отчитаться о доходах должны те, кто в прошлом году продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получал дорогие подарки не от близких родственников, выигрывал в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Подать декларации также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог (в том числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года.

Предельный срок подачи декларации не касается случаев, когда она сдается для получения налоговых вычетов. В этих случаях направить декларацию можно в любое время в течение года.