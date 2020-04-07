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Рубрика: Власть

Проход свободный

Минюст сообщил об организации работы дежурных нотариальных контор
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 75(8129)
Министерство юстиции России направило специальное обращение всем региональным властям: в случае установления особого порядка передвижения в том или ином регионе предлагается обеспечить передвижение адвокатов и нотариусов по предъявлению удостоверения.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"Возможность свободного передвижения адвокатов и нотариусов на территориях субъектов Российской Федерации позволит обеспечить конституционные гарантии на получение квалифицированной юридической помощи", - подчеркнули в министерстве юстиции.

Фото: iStock
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В ведомстве рассказали, что Федеральная палата адвокатов и Федеральная нотариальная палата предпринимают значительные меры по обеспечению максимальной доступности услуг нотариусов и адвокатов. Так, например, по рекомендациям Федеральной нотариальной палаты в регионах организована работа в режиме "дежурных нотариальных контор".

"Также, учитывая социальную значимость оказания гражданам квалифицированной консультационной помощи на период действия ограничительных мер, Федеральной нотариальной палатой инициировано создание линии правовой помощи по вопросам, касающимся нотариальной деятельности, - сообщили в минюсте. - По телефону "горячей линии" можно оперативно получить разъяснение вопросов совершения нотариальных действий, а также сведения справочного характера, например, режим работы и адрес ближайшей дежурной нотариальной конторы". Телефон "горячей линии" Федеральной нотариальной палаты 8-800-250-01-33.

Если в каком-то регионе введут особый порядок передвижения, адвокаты и нотариусы должны иметь возможность свободно ходить без спецпропусков

Звонок по территории России бесплатный.

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик в беседе с "РГ" отметил, что нотариальные конторы соблюдают все санитарные и противоэпидемиологические нормы, учитывают ситуацию в конкретных регионах, при необходимости - ужесточают режим. Например, принимая граждан по предварительной записи.

Как рассказывают эксперты, сегодня граждане часто звонят на "горячую линию" нотариата с вопросами по залогам движимого имущества, оформлению недвижимости. В общем, правовая жизнь не останавливается.

Фото: Zolnierek / istock
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Предпринимателей интересуют переоформление долей в ООО, формы обращений в налоговую и т.п. В свою очередь, президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик обратил внимание, что некоторые нотариальные услуги помогают сократить передвижение граждан.

"В условиях, когда прием граждан ограничен в ряде государственных и муниципальных органов, нотариус может оказать серьезную помощь при необходимости подачи документов или их передачи другим лицам, - сказал Константин Корсик. - Нотариус может перевести документ в электронный вид, с сохранением его юридической силы, и направить его в электронном виде в государственный орган, либо обеспечить передачу документа другому лицу, взяв на себя ответственность. Сегодня эта мера не только востребована, но и помогает сократить перемещения граждан".

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В некоторых случаях нотариус может стать посредником для дистанционного решения вопросов с какой-нибудь структурой. Например, есть отдельное нотариальное действие: передача документов конкретным физическим и юридическим лицам. Через нотариуса можно направить документы в электронном виде на регистрацию юридического лица в ФНС, а также для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Перечислив платеж на депозитный счет нотариуса, можно обеспечить своевременную оплату долга, если кредитор закрыт, не работает или как-то уклоняется от получения денег, а пени идут. Также можно избежать визита в банк для расчета по сделке, если использовать депозит нотариуса.

"Нотариус обеспечивает конституционные гарантии прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи, - говорит Константин Корсик. - Мы фактически обеспечиваем стабильность гражданского оборота, и даже в условиях ограничительных мер и у граждан, и у бизнеса возникает потребность в неотложных нотариальных действиях".

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