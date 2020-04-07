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07.04.2020 15:38
Рубрика: Общество

Доцент МГПУ рассказала, что должны уметь преподаватели для обучения онлайн

Текст: Ирина Ивойлова
Примерно так выглядит сейчас рабочий день преподавателя Московского городского педагогического университета Елены Ивановой.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

10:00. Встреча онлайн с коллегами, чтобы обсудить планы и задачи, которые необходимо выполнить.

11:00. Распределение заданий студентам. Они получают задания на платформе WS Teams - это сервис, позволяющий задавать, устанавливать сроки выполнения, давать обратную связь студентам и контролировать выполнение.

14:00. Совещание с коллегами по темам выполнения НИР или реализации проектов.

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16:00. Старт занятий в магистратуре. В каждую группу студентов на платформе WS Teams выкладываются все материалы лекций и практических занятий в разделе "Записная книжка". Тут можно создавать пространство для коллабораций, где студенты могут сообща работать над индивидуальными и групповыми заданиями. Есть возможность давать персональные и групповые задания, которые удобно проверять и сразу проставлять баллы.

- В течение дня иногда общаемся с коллегами, использую и телефон, и электронную почту (хотя эти форматы начинают казаться устаревшими), но и в WS Teams созваниваемся и списываемся. Границ рабочего дня нет вообще. Ты постоянно кому-то отвечаешь в чате, по почте, по телефону, в WhatsApp и следишь за онлайн-обучением ребенка, - отмечает заведующая лабораторией образовательных инфраструктур института системных проектов Московского городского педуниверситета, доцент Елена Иванова.

Что же должен уметь преподаватель в сегодняшних условиях?

1. Принимать зачет по скайпу.

2. Пользоваться онлайн-платформами. Например, WS Teams, Zoom.

- Администрация университета дала рекомендации использовать платформу WS Teams, и мы не пожалели. За короткий срок нужно было не только разобраться, как создать группы и включить туда всех студентов и преподавателей, но и понять, каким образом создать комфортные виртуальные условия, чтобы минимизировать стресс от происходящего, - рассказала "РГ" Елена Иванова. - Платформы и программы, в которые нас нежно загоняли, вдруг стали супервостребованными и очень удобными в использовании.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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3. Создавать аккаунты.

Они нужны всем сторонним преподавателям, чтобы они также имели возможность работать на платформе.

- Надо со всеми созвониться и проверить настройки, писать письма студентам и держать со многими связь по телефону, чтобы информация дополнительно транслировались ими в группах социальных сетей. У меня впервые за день до оплаты закончился тариф на 3 500 минут - показатель того, сколько приходилось общаться по телефону со всеми, - уточнила Иванова.

4. Тестировать программу и составлять виртуальное расписание.

- Отслеживаем старт новых курсов в магистратуре, накануне занятий создаем канал для педагога, тестируем возможности программы, в которой будут проходить занятия, и в календаре для каждой группы планируем встречу (виртуальное расписание), информация о которой приходит всем на почту, - рассказывает доцент.

5. Вместо очной практики учим оставлять "цифровой след".

Это значит - размещать посты в социальных сетях о практике дистанционного образования, чтобы собрать исследовательский материал и в дальнейшем проанализировать дефициты и профициты дистанта, зафиксировать впечатления и оставить "цифровой след". То есть, переосмысливаем образовательный процесс в магистратуре - какие курсы можно полностью вынести в виртуальное пространство, а что требует обязательного присутствия и личных встреч.

Общество Образование Большая перемена с Ириной Ивойловой

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