Таинственные круги на полях оказались древними цитаделями

Польские археологи провели аэрофотосъемку и магнитные измерения на юго-востоке Великопольского воеводства и обнаружили десять ранее неизвестных цитаделей, построенных в период от железного века до средневековья.

Как сообщает Nauka w Polsce, археологи были крайне удивлены тем, что показала аэрофотосъемка. Она проводилась в регионе, который считался досконально изученным. Ранее здесь было обнаружено около ста различных крепостей.

Однако новое исследование показало, что как минимум десять цитаделей скрываются под землей. Только использование новых технологий помогло их обнаружить. С воздуха они видны как правильные геометрические фигуры, в основном это круги на полях.

"Несколько из этих сооружений были упомянуты в довоенной литературе, но уже в то время они были сильно повреждены, - говорит руководитель проекта, археолог Максим Мацкевич. - Со временем мы окончательно утратили информацию об их местонахождении".

За прошедшие десятилетия многие другие крепости сровнялись с землей. Сейчас их очень сложно выделить в ландшафте. Причиной исчезновения цитаделей археологи считают проведение сельскохозяйственных работ. Археологи поговорили со старожилами. Оказалось, что те помнят времена, когда ныне исчезнувшие крепостные стены были еще довольно высокими.

Исследователи посетили эти места и нашли немало керамики, датируемой от раннего железного века до позднего средневековья. Одна из неизвестных ранее цитаделей находится в районе Грудзелец.

"Уже первые полевые наблюдения подтвердили, что здесь находится разрушенная крепость - на вспаханной земле мы нашли следы обожженного дерева и обожженной глины, - говорит Мацкевич. - Мы также обнаружили здесь многочисленные фрагменты раннесредневековой керамики. Схема укреплений была отлично визуализирована при помощи магнитных исследований".

Другая цитадель находится в Набишицах. До сих пор считалось, что там существовало одно поселение. Но по аэрофотоснимкам видно, что к нему примыкало две цитадели. Одна была правильной круглой формы, а другая - четырехугольной. Обе эти фигуры четко "отпечатались" на сельскохозяйственном поле и хорошо видны с большой высоты.

Археологи планируют продолжить наблюдения с воздуха. Они предполагают, что под землей в этом регионе еще имеются скрытые цитадели.