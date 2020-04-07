Новости

Минеральную воду со Ставрополья отправят в больницу в Коммунарке 17:42
Netflix опубликовал трейлер нового боевика с Крисом Хемсвортом 17:41
В Минске в ботаническом саду раньше времени расцвели тюльпаны и гиацинты 17:35
Консул Болгарии был отозван из Гааги за взимание "коронавирусного сбора" 17:30
Греческие медики вышли на акции протеста во время пандемии 17:24
Белорусские ученые разработали умную бумагу для хранения продуктов 17:12
Премьер Японии рассказал, что будет в случае его заражения коронавирусом 17:11
Под Сочи дикие звери вышли на заповедные туристские тропы 17:06
ФАС опровергла информацию о согласовании роста цен на продукты 17:05
Kia готовит модель, которая сотрет границу между седаном и кроссовером 17:02
Таинственные круги на полях оказались древними цитаделями 16:50
В Германии запустили "умное приложение" для диагностики коронавируса 16:47
Адвокат историка Соколова обжаловал его арест 16:47
Путин спросил вирусологов о перспективе сокращения нерабочих дней 16:43
ВКС России получат еще два модернизированных самолета Ан-124 "Руслан" 16:43
Возраст китовых акул узнали с помощью отголосков Холодной войны 16:42
В Израиле введут комендантский час на время Песаха 16:39
РЖД будет сажать пассажиров в вагонах в метре друг от друга 16:38
В Нидерландах найдено редкое 1000-летнее кольцо викингов 16:34
Военные США получат биопринтер для печати крови 16:33
Самолет с вывезенными из Бангкока россиянами прибыл в Новосибирск 16:32
Россия увеличила на 18% число международных патентных заявок 16:22
В Оренбурге депутаты на свои деньги купят продукты для нуждающихся 16:10
СК расследует публикацию фейка о бегстве врачей из больницы в Уфе 16:09
На Кубани сотрудника ГИБДД обвинили во взятке в 1,5 млн рублей 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
07.04.2020 16:50
Рубрика: Общество

Таинственные круги на полях оказались древними цитаделями

Текст: Денис Передельский
Фото: Maksym Mackiewicz / Archeolodzy.org Фото: Maksym Mackiewicz / Archeolodzy.org
Фото: Maksym Mackiewicz / Archeolodzy.org

Польские археологи провели аэрофотосъемку и магнитные измерения на юго-востоке Великопольского воеводства и обнаружили десять ранее неизвестных цитаделей, построенных в период от железного века до средневековья.

Как сообщает Nauka w Polsce, археологи были крайне удивлены тем, что показала аэрофотосъемка. Она проводилась в регионе, который считался досконально изученным. Ранее здесь было обнаружено около ста различных крепостей.

Фото: Rijksmuseum van Oudheden
В Нидерландах найдено редкое 1000-летнее кольцо викингов

Однако новое исследование показало, что как минимум десять цитаделей скрываются под землей. Только использование новых технологий помогло их обнаружить. С воздуха они видны как правильные геометрические фигуры, в основном это круги на полях.

"Несколько из этих сооружений были упомянуты в довоенной литературе, но уже в то время они были сильно повреждены, - говорит руководитель проекта, археолог Максим Мацкевич. - Со временем мы окончательно утратили информацию об их местонахождении".

За прошедшие десятилетия многие другие крепости сровнялись с землей. Сейчас их очень сложно выделить в ландшафте. Причиной исчезновения цитаделей археологи считают проведение сельскохозяйственных работ. Археологи поговорили со старожилами. Оказалось, что те помнят времена, когда ныне исчезнувшие крепостные стены были еще довольно высокими.

Исследователи посетили эти места и нашли немало керамики, датируемой от раннего железного века до позднего средневековья. Одна из неизвестных ранее цитаделей находится в районе Грудзелец.

"Уже первые полевые наблюдения подтвердили, что здесь находится разрушенная крепость - на вспаханной земле мы нашли следы обожженного дерева и обожженной глины, - говорит Мацкевич. - Мы также обнаружили здесь многочисленные фрагменты раннесредневековой керамики. Схема укреплений была отлично визуализирована при помощи магнитных исследований".

Другая цитадель находится в Набишицах. До сих пор считалось, что там существовало одно поселение. Но по аэрофотоснимкам видно, что к нему примыкало две цитадели. Одна была правильной круглой формы, а другая - четырехугольной. Обе эти фигуры четко "отпечатались" на сельскохозяйственном поле и хорошо видны с большой высоты.

Археологи планируют продолжить наблюдения с воздуха. Они предполагают, что под землей в этом регионе еще имеются скрытые цитадели.

Расшифрован текст древнеегипетского любовного приворота
В Камбодже обнаружена статуя получеловека - "создателя мира"
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники В мире Европа Польша

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин отменил утильсбор для автомобилей, временно ввозимых в Россию
Генпрокуратура будет следить за самоизоляцией вернувшихся из-за границы
Банк России опустил курс доллара ниже 76 рублей
Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Россия подтвердила свое участие в заседании ОПЕК+ 9 апреля
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ