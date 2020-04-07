Экс-президент Эквадора приговорен к 8 годам тюрьмы за взяточничество

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа приговорен к 8 годам лишения свободы по делу о коррупции. Как сообщает eluniverso.com, латиноамериканский политик получил такой тюремный срок по решению национального суда за взяточничество в период 2012-2016 годов.

Уточняется, что оглашение приговора продлилось почти два часа. Помимо Корреа лишился свободы и бывший вице-президент Хорхе Глас, а также ряд бывших чиновников правительства Эквадора.

При этом Рафаэль Корреа и его подельники потеряли свои политические права на срок в 25 лет.