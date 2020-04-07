Эксперты отметили игру Головина в этом сезоне

Эксперты считают хавбека "Монако" самым прогрессирующим игроком французского чемпионата.

- Головин был вдохновлен тем, что страна-хозяйка чемпионата мира-2018 неожиданно дошла до четвертьфинала. "Монако" не пожалел на новичка 30 миллионов евро. Первый сезон россиянина получился не самым удачным. А в нынешнем, пусть у Александра и не феноменальная статистика, но он влияет на игру с большей регулярностью, - считают эксперты.

Напомним: в этом сезоне Головин провел за монегасков 30 встреч, записав на свой счет три гола и четыре результативные передачи. Россиянин выходил в стартовом составе как при Леонарду Жардиме, который был уволен в конце прошлого года, так и при нынешнем главном тренере "Монако" испанце Роберто Морено.

Как знать, возможно, благодаря успешным выступлениям в этом сезоне Головин заслужил новый контракт с "Монако". Россиянин продлил соглашение с клубом до конца июня 2024 года на улучшенных условиях.

Накануне стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) собирается объявить о бессрочном продлении текущего сезона. По информации зарубежных СМИ, таким образом каждая национальная ассоциация индивидуально будет определять, когда в их стране будут завершены внутренние турниры.

ФИФА также изменит даты летнего трансферного окна и разрешит продление контрактов для футболистов, чьи сделки истекают в конце июня. Таким образом, ФИФА делает шаг навстречу тому, чтобы сезон 2019/20 во что бы то ни стало был доигран.

Одним из клубов, больше всего пострадавшим из-за коронавируса, специалисты называют "Барселону". Сообщалось даже, что грядущим летом каталонцы будут вынуждены избавиться от нескольких футболистов. В частности, так и не проявившего себя в новой команде Антуана Гризманна. Впрочем, как стало известно испанским СМИ, "сине-гранатовые" пока еще доверяют французу. И расставаться с чемпионом мира-2018 не собираются.

Впрочем, далеко не факт, что, даже оставшись на "Камп Ноу", Гризманн будет играть в стартовом составе. Его место может занять бывший форвард "Барселоны" Неймар. Бразилец все еще мечтает о возвращении в клуб, с которым в 2015 году он завоевал Лигу чемпионов. Но для этого каталонцам придется заплатить около 180 миллионов евро.

Тем временем питерский "Зенит" представил сборную самых результативных легионеров из дальнего зарубежья в истории клуба. Из ныне действующих игроков в список попали только двое - серб Бранислав Иванович (11 голов) и форвард сборной Ирана Сердар Азмун (26).

Полностью эта команда выглядит следующим образом: Халк (77), Мигель Данни (68), Фатих Текке (29), Хосе Соломон Рондон (28), Аксель Витсель (22), Доменико Кришито (20), Жулиано (17), Николас Ломбертс (11).