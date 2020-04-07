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07.04.2020 14:57
Рубрика: Digital

Эксперты ожидают сокращения ИТ-рынка в 2020 году

Текст: Иван Черноусов
Затраты на ИТ будут снижаться быстрее, чем мировой ВВП, прогнозируют аналитики IDC. По крайней мере, именно так происходило во время предыдущих экономических кризисов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эпидемия коронавируса серьезно повлияла на мировую экономику, и компаниям приходится вводить в действие свои планы на случай чрезвычайных ситуаций и оперативно снижать расходы. Поэтому закупки продукции и услуг ИТ снижаются быстрее чем мировой ВВП в целом, полагают авторы исследования. Так, в 2020 году затраты на ИТ снизятся на 2,7%, а мировой ВВП - на 1,7%.

Фото: iStock
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"Снижение расходов на 2,7% лежит в пределах погрешности. Скорее, стоит говорить об изменении структуры расходов на ИТ, так как резко возросла роль телекоммуникаций и технологий, обеспечивающих удаленную работу, - рассказывает Михаил Смирнов, директор экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch. - Следует ожидать снижения капитальных затрат в ИТ-сфере и увеличения расходов на сервисы, прежде всего для коллективной работы и хранения данных".

Закупки планшетов, смартфонов, ПК и периферийных устройств упадут на 8,8%. Агентство отмечает, что рынок ПК уже был на спаде, но из-за коронавируса с позитивного на негативный поменялся прогноз и на рынке смартфонов. Ранее там ожидался подъем в связи с началом работы сетей пятого поколения. "Нельзя исключать, что после пандемии начнется более активное развитие 5G и появятся другие стимулы, которые помогут сгладить падение. Тогда мы увидим совсем другие цифры. Пока же прогноз IDC выглядит даже чрезмерно оптимистичным. Последствия могут быть гораздо хуже, если стимулирующие меры окажутся недостаточными или несвоевременными", - полагает Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech.Mail.ru.

По мнению Смирнова, в первом полугодии будет снижение затрат на ПК, планшеты, мобильные телефоны и периферии, из-за того, что компании стараются создать резервы, а техника может служить не один и не два года. "Но по окончании кризисного периода все равно произойдет определенный рост расходов на корпоративные ноутбуки и смартфоны, планшеты, поскольку опыт покажет, что проще и безопаснее выдавать работникам устройства с установленными средствами защиты информации и настроенными корпоративными политиками безопасности, чем терпеть убытки от инцидентов кибербезопасности, в том числе от утечек служебных данных с личных устройств", - заключает эксперт.
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Несмотря на спрос на облачные серверы, закупки систем хранения данных сократятся на 3,3%, а сетевого оборудования на 1,7%. Объем сегмента ИТ-услуг сократится на 2%, а вот сотовая связь пострадает меньше всего - в условиях карантина аналитики ожидают снижение на 1,6% до 4,1 трлн долларов.

"Падение ИТ-отрасли ожидаемо и 2,7% будут приемлемой платой за пандемию, - считает ИТ-эксперт Александр Баулин. - А вот вклад компаний в структуру этого оборота может значительно измениться". Сейчас шанс у онлайн-компаний, в основном стриминговых сервисов и игр, а также создателей интеллектуальных систем видеонаблюдения. "Для производителей железа после всплеска спроса в марте-апреле может произойти спад продаж из-за перенасыщения рынка", - утверждает Баулин.

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