Эксперты: Закрытие школ практически не помогает сдерживать коронавирус

Закрытие школ практически не помогает сдержать распространение коронавируса, но окажет большое влияние на общество после окончания изоляции, считают ученые из Университетского колледжа Лондона, одного из самых престижных британских научных учреждений. Об этом сообщает Reuters.

По словам специалистов, закрытие школ имело бы смысл, если бы вирус не так легко распространялся и если бы от него в первую очередь страдали дети. Однако в случае с COVID-19 все происходит наоборот.

Польза от закрытия школ, а сегодня к такой мере прибегли 107 стран по всему миру, не пропорциональна социальным и экономическим издержкам для детей и их семей, особенно из неимущих слоев населения, считают ученые.

По их мнению, во время вспышки атипичной пневмонии (SARS) в Азии в 2003 году закрытие школ в Китае и Сингапуре не помогло бороться с эпидемией.