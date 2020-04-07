Эпидемиолог рассказал, чего боится коронавирус

Режим самоизоляции из-за эпидемии продлевается. Жизнь рядом с новым коронавирусом становится привычнее, но соблюдение мер предосторожности это не отменяет. Сейчас о вирусе известно намного больше, чем в начале эпидемии - значит, защищаться от заразы стало проще. На самые часто встречающиеся вопросы читателей "РГ - Недели" ответил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Почему нужно соблюдать дистанцию от других людей 1,5 метра и чаще мыть руки?

Александр Горелов: Были проведены исследования по устойчивости нового коронавируса во внешней среде. Вне организма человека он остается активным в среднем 5-6 часов, при благоприятных условиях (оптимальная температура, влажность) - максимум двое суток. Мельчайшие капли слюны, слизи, которые выделяет человек при разговоре, кашле, чихании, разлетаются от него, создавая невидимое аэрозольное инфицированное облако. Отсюда вот эта рекомендация - соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга, а лучше больше. Это нужно, чтобы не произошло заражение воздушно-капельным путем.

Но этот заразный аэрозоль постепенно оседает на все поверхности, все окружающие предметы. Поэтому второй распространенный путь заражения - контактный. Мы прикасаемся к загрязненным ручкам дверей, поручням в транспорте, общим домашним предметам, вирус попадает с них на руки и, если мы их недостаточно тщательно моем, прикасаемся руками к лицу, глазам, - происходит заражение. Сколько времени вирус живет на поверхности предметов, зависит от материала. На гладких полированных поверхностях, например металле, - меньше. На пористых - картон, бумага - несколько дольше.

Как обеззараживать предметы? Надо ли, например, дезинфицировать упаковки продуктов, принесенные из магазина?

Александр Горелов: Ключевой момент: вирус не очень стойкий, он чувствителен практически ко всем дезинфектантам. Можно использовать спиртсодержащие, хлорсодержащие растворы - протереть ими поверхность предмета, дать высохнуть - и можно спокойно пользоваться. Действует на вирус перекись водорода. И даже обычный мыльный раствор - этого вполне достаточно для обеззараживания и рук, и поверхностей.

Много говорилось о том, что вирус убивает 70-процентный раствор спирта. А водка его уже "не берет"?

Александр Горелов: Обработки водкой вполне достаточно. Стандартные антисептики, которые используются в медучреждениях, действуют не только на вирус, но и другие более устойчивые патогены. Ультрафиолетовое облучение, кстати, тоже губительно для коронавируса. Только нужно использовать лампы закрытого типа, чтобы не обжечь роговицу глаз.

При какой температуре вирус погибает? Надо ли, например, сейчас кипятить посуду, вилки-ложки?

Александр Горелов: Вполне достаточно помыть их горячей водой при температуре около 40 градусов. Тут очень важен фактор механического очищения.

Значит, советы чуть ли не ежедневно обеззараживать верхнюю одежду, вернувшись с улицы, несколько раз в день мыть антисептиками дом - это избыточная мера?

Александр Горелов: Абсолютно. Конечно, если допустить, что прямо рядом с вами кто-то чихал и кашлял - тут есть смысл не тащить верхнюю одежду в дом, оставить, например, на несколько часов на солнце. Но в целом - да, если рядом с вами нет больных, нет смысла непрерывно все чистить, дезинфицировать, обеззараживать. Достаточно проветривать квартиру и делать влажную уборку в обычном ежедневном режиме.

Что еще вы посоветуете делать, возвращаясь с улицы, кроме мытья рук? У нас хоть и режим самоизоляции, но выходить в аптеку, магазин, а кому-то и на работу все равно приходится.

Александр Горелов: Я уже сказал, что в борьбе с вирусом важен фактор механического очищения. Это не только мытье рук. Вернувшись домой, хорошо сделать назальный душ - проще говоря, промыть нос водой.

Вирус не сразу внедряется в слизистую, поэтому, промывая нос, мы просто его удаляем вместе со слизью. Промывать лучше всего изотоническим раствором морской или обычной соли. Можно использовать готовые спреи - они продаются в аптеке. Эта рекомендация в качестве профилактической меры всех респираторных инфекций разработана давно и довольно эффективна. В некоторых ситуациях назальный душ, если практиковать его регулярно, по степени защиты схож с вакцинацией. Вакцины от новой коронавирусной инфекции пока нет. Но промывать нос после возможного контакта с вирусом - вполне нам доступно.

Лучший способ избежать заражения - держаться от других людей на расстоянии не менее 1,5-2 метров. Фото: EPA

Как промывать?

Александр Горелов: Если использовать спрей - это совсем просто. Обильно орошаем нос так, чтобы вода протекала в носоглотку - и выплевываем. Можно заливать солевой раствор в обе ноздри по очереди из чайника или спринцовки так, чтобы она выходила обратно через другую ноздрю или рот. Йоги просто втягивают воду носом из горсти. Научиться совсем не сложно.

Снова вопрос о ношении масок, очень много противоречивых советов. Роспотребнадзор недавно смягчил рекомендации, сказав, что для здоровых людей на улице носить их не нужно. Как правильно?

Александр Горелов: Маски абсолютно необходимы медикам, так как у них высокая вирусная нагрузка, ведь они контактируют с большим количеством инфицированных. Но это другие маски, с высокой степенью защиты. Если говорить об обычной ситуации, дома надевать маску нужно, только если вы ухаживаете за больным с признаками ОРВИ. Вы же не можете знать, какая именно у него инфекция.

А на улице маски вообще не нужны. На открытом воздухе получить высокую концентрацию вируса невозможно.

Но если вы идете в закрытое помещение с большим количеством людей - в метро, магазин и т.д. - тут, да, надо надеть маску. Мы же говорим о капельной инфекции - тут маска хоть и не обеспечит 100-процентную защиту, но поможет уменьшить риск заразиться.

Только носите маску правильно: она должна плотно прилегать к лицу, закрывая нос и рот (многие почему-то закрывают только рот). И если уже надели - то, когда снимаете, повторно не надевайте. Вообще обычная медицинская маска работает не больше 1-2 часов. Потом ее нужно поменять, а использованную утилизировать.