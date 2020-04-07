ФАС опровергла информацию о согласовании роста цен на продукты

ФАС России сообщила о том, что не давала оценку и не согласовывала повышение цен поставщиками для торговых сетей на такие категории товаров как кофе, чай, специи, консервы, макароны, хлебобулочные изделия и рыба. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Такие публичные заявления могут привести к повышению цен на товары и нарушению ст. 11 и 11.1 Закона о защите конкуренции, - сообщили в ФАС. - Напоминаем, что в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ведомство усилило работу по мониторингу цен на социально значимые продукты, к числу которых относится большинство обозначенных категорий товаров".