Фонд развития гражданского общества подготовил аналитическую записку о влиянии коронавируса на электоральные процедуры в мире. Многие страны откладывают выборы и референдумы до лучших времен. При этом COVID-19 способен повлиять не только на политический календарь, но и на расклад сил. Основной вывод экспертов: будущие симпатии избирателей разных стран зависят от текущих усилий их правительств по борьбе с пандемией.

Как отмечают аналитики, впервые в мире происходит масштабная подвижка электоральных процедур - выборы и референдумы из-за пандемии переносятся на более поздний и часто неопределенный срок. Причем наблюдается это в странах с совершенно разными традициями политической культуры. Основной прогноз экспертов: пандемия и события, которые с ней связаны, в значительной степени повлияют на рейтинги ведущих политических сил, на ход и результаты выборов, когда они состоятся. "На сегодняшний день большинство экспертов считают, что социальное самочувствие, общественные настроения и политические предпочтения в значительной степени будут зависеть от того, насколько плавно и нетравматично будет пройден период пандемии", - отмечают аналитики ФоРГО.

- Многое зависит от того, насколько эффективно будут решены две задачи. Первая - это преодоление эпидемии нетравматично, без пиковых нагрузок, адекватно угрозе. А вторая - собственно выход из этой ситуации, восстановление нормального, докризисного положения дел в экономике, социальной сфере. И что очень важно - в культурно-бытовой, поскольку то, что у людей происходит в быту, в их повседневной жизни, серьезно влияет и на их социальное самочувствие, и на их отношение к власти, - комментирует "РГ" глава ФоРГО Константин Костин.

Решения о переносе голосований разного уровня уже приняты в 18 странах

Решения о переносе голосований разного уровня уже приняты в 18 государствах. В США пандемия пришла в разгар избирательной кампании по выборам президента. Праймериз отложены в целом ряде штатов, однако сами выборы пока в силе - они должны пройти 3 ноября. Парламентские выборы перенесли в Сирии, Сербии, Шри-Ланке, Иране и Северной Македонии. А вот в Южной Корее этого делать не стали: выборы в парламент страны намечены на 15 апреля, кампания идет полным ходом.

Россия, как и большинство государств, пошла по пути приостановки электоральных процессов. Перенесено на более поздний срок голосование по поправкам в Конституцию. Отложено больше сотни выборов в регионах, которые были запланированы на период с 5 апреля по 21 июня. Вплоть до улучшения эпидемиологической обстановки, пояснили в Центризбиркоме РФ. "Российская модель поведения - в момент кризиса граждане консолидируются вокруг власти, - говорит Константин Костин. - Как правило, в это время рейтинги подрастают. Это такой своеобразный кредит доверия, который люди дают. А дальше все будет зависеть от того, насколько хорошо различные органы власти в этот период поработают". В этом смысле те выборы, которые пройдут в регионах после 21 июня, поставят оценку работе местных властей. "Поскольку президент дал достаточно серьезные полномочия региональным властям, очень важно, чтобы власти разумно и адекватно подходили. Да, с одной стороны, безопасность граждан прежде всего. Но ради показухи, ради перестраховки не стоит подрывать экономику субъектов", - отмечает глава ФоРГО.