Где пройти исследование на коронавирус

Компания "Инвитро", специализирующаяся на лабораторной диагностике, отказалась от приема пациентов, желающих сдать анализ на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, в своих медицинских офисах.

Вместо этого, как пояснили "Российской газете" в "Инвитро", компания приступает к выполнению тестов в качестве централизованной лаборатории. Первыми тесты начинает выполнять лабораторный комплекс в Новосибирске. Иными словами, пациенты могут сдать анализ на коронавирус в государственных медицинских учреждениях по месту жительства, после чего контейнеры с биоматериалом будут переданы в лабораторный комплекс "Инвитро" в Новосибирске. Сибирская лаборатория получила тест-системы российского производителя АО "Вектор-Бест". Тест-система имеет высокую чувствительность выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2. Результаты будут готовы в течение суток.

А где и как еще можно сдать тест на опасный вирус? "Проведением тестов на коронавирусную инфекцию по назначению врача занимаются лаборатории Роспотребнадзора, лаборатории государственных медицинских организаций, - пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре. - Самостоятельно по желанию без назначения врача и при отсутствии симптомов можно сдать тест в частных лабораториях (сегодня это три лаборатории: "Гемотест", "Хеликс" и Центр молекулярной диагностики)". Стоимость исследования составляет порядка 2 тысяч рублей. В отделениях Центра молекулярной диагностики предусмотрен бесконтактный забор биоматериала. Пациент самостоятельно берет мазок из ротоглотки и передает сотруднику центра, который приедет на дом после заказа исследования.

За последнюю неделю число исследований в России на COVID-2019 увеличилось с 34-36 тыс. ежедневно до практически 59 тыс. исследований в сутки. Постепенно все большее число лабораторий подключается к работе по заявкам регионов, уточнили в Роспотребнадзоре.