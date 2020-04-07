Генпрокуратура будет следить за самоизоляцией вернувшихся из-за границы

В частности, как сообщили обозревателю "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, прокуроры должны дать оценку того, как соблюдается режим изоляции и лабораторное обследование вернувшихся из-за рубежа, а также насколько эффективно уполномоченные органы принимают меры по предупреждению распространения инфекции. Особое внимание в этой работе прокуроров Генеральная прокуратура акцентировала на предоставление медучреждениям необходимых медицинских изделий и лекарств и поддержанию у них неснижаемого запаса противовирусных препаратов.

Кроме того, в рамках работы штабов определены приоритетные направления надзорной деятельности прокуроров. Как отметили в Генпрокуратуре, прежде всего они связаны с исполнением санитарно-эпидемиологического законодательства, включая карантинные мероприятия, защитой прав граждан в социальной и трудовой сферах, а также противодействием правонарушениям при формировании цен на продукты питания, жизненно необходимые лекарственные препараты.