Генпрокуратура будет следить за самоизоляцией вернувшихся из-за границы

Новости

Минеральную воду со Ставрополья отправят в больницу в Коммунарке 17:42
Netflix опубликовал трейлер нового боевика с Крисом Хемсвортом 17:41
В Минске в ботаническом саду раньше времени расцвели тюльпаны и гиацинты 17:35
Консул Болгарии был отозван из Гааги за взимание "коронавирусного сбора" 17:30
Греческие медики вышли на акции протеста во время пандемии 17:24
Белорусские ученые разработали умную бумагу для хранения продуктов 17:12
Премьер Японии рассказал, что будет в случае его заражения коронавирусом 17:11
Под Сочи дикие звери вышли на заповедные туристские тропы 17:06
ФАС опровергла информацию о согласовании роста цен на продукты 17:05
Kia готовит модель, которая сотрет границу между седаном и кроссовером 17:02
Таинственные круги на полях оказались древними цитаделями 16:50
В Германии запустили "умное приложение" для диагностики коронавируса 16:47
Адвокат историка Соколова обжаловал его арест 16:47
Путин спросил вирусологов о перспективе сокращения нерабочих дней 16:43
ВКС России получат еще два модернизированных самолета Ан-124 "Руслан" 16:43
Возраст китовых акул узнали с помощью отголосков Холодной войны 16:42
В Израиле введут комендантский час на время Песаха 16:39
РЖД будет сажать пассажиров в вагонах в метре друг от друга 16:38
В Нидерландах найдено редкое 1000-летнее кольцо викингов 16:34
Военные США получат биопринтер для печати крови 16:33
Самолет с вывезенными из Бангкока россиянами прибыл в Новосибирск 16:32
Россия увеличила на 18% число международных патентных заявок 16:22
В Оренбурге депутаты на свои деньги купят продукты для нуждающихся 16:10
СК расследует публикацию фейка о бегстве врачей из больницы в Уфе 16:09
На Кубани сотрудника ГИБДД обвинили во взятке в 1,5 млн рублей 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
07.04.2020 17:01
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура будет следить за самоизоляцией вернувшихся из-за границы

Текст: Иван Егоров
Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам на местах принять дополнительные меры во время участия в работе созданных в регионах и муниципальных образованиях штабах по профилактике и контролю за распространением COVID-19.

В частности, как сообщили обозревателю "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, прокуроры должны дать оценку того, как соблюдается режим изоляции и лабораторное обследование вернувшихся из-за рубежа, а также насколько эффективно уполномоченные органы принимают меры по предупреждению распространения инфекции. Особое внимание в этой работе прокуроров Генеральная прокуратура акцентировала на предоставление медучреждениям необходимых медицинских изделий и лекарств и поддержанию у них неснижаемого запаса противовирусных препаратов.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе

Кроме того, в рамках работы штабов определены приоритетные направления надзорной деятельности прокуроров. Как отметили в Генпрокуратуре, прежде всего они связаны с исполнением санитарно-эпидемиологического законодательства, включая карантинные мероприятия, защитой прав граждан в социальной и трудовой сферах, а также противодействием правонарушениям при формировании цен на продукты питания, жизненно необходимые лекарственные препараты.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин отменил утильсбор для автомобилей, временно ввозимых в Россию
Генпрокуратура будет следить за самоизоляцией вернувшихся из-за границы
Банк России опустил курс доллара ниже 76 рублей
Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Россия подтвердила свое участие в заседании ОПЕК+ 9 апреля
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе