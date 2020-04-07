Головин признан самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции

Издание The Score назвало самых прогрессирующих футболистов из пятерки сильнейших чемпионатов по футболу. По мнению экспертов издания во Франции, этот титул достался российскому полузащитнику "Монако" Александру Головину.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Первый сезон россиянина, который перебрался в чемпионат Франции из ЦСКА летом 2018 года, издание признало провальным, но нынешний стал куда успешнее.
"В нынешнем сезоне его статистика не является феноменальной, три гола и четыре результативные передачи, но Головин с большей регулярностью оказывает влияние на игру", - говорится в публикации.
В чемпионате Англии самым прогрессирующим игроком стал Адама Траоре из "Вулверхэмптона", в чемпионате Италии - Крис Смоллинг из "Ромы", в чемпионате Испании- Микель Мерино из "Реал Сосьепдад", а в чемпионате Германии - Суат Сердар, выступающий за "Шальке".