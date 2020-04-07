Головин признан самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции

Первый сезон россиянина, который перебрался в чемпионат Франции из ЦСКА летом 2018 года, издание признало провальным, но нынешний стал куда успешнее.

"В нынешнем сезоне его статистика не является феноменальной, три гола и четыре результативные передачи, но Головин с большей регулярностью оказывает влияние на игру", - говорится в публикации.

В чемпионате Англии самым прогрессирующим игроком стал Адама Траоре из "Вулверхэмптона", в чемпионате Италии - Крис Смоллинг из "Ромы", в чемпионате Испании- Микель Мерино из "Реал Сосьепдад", а в чемпионате Германии - Суат Сердар, выступающий за "Шальке".