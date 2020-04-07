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07.04.2020 09:50
Рубрика: Спорт

Головин признан самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции

Текст: Максим Домчев
Издание The Score назвало самых прогрессирующих футболистов из пятерки сильнейших чемпионатов по футболу. По мнению экспертов издания во Франции, этот титул достался российскому полузащитнику "Монако" Александру Головину.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Первый сезон россиянина, который перебрался в чемпионат Франции из ЦСКА летом 2018 года, издание признало провальным, но нынешний стал куда успешнее.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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"В нынешнем сезоне его статистика не является феноменальной, три гола и четыре результативные передачи, но Головин с большей регулярностью оказывает влияние на игру", - говорится в публикации.

В чемпионате Англии самым прогрессирующим игроком стал Адама Траоре из "Вулверхэмптона", в чемпионате Италии - Крис Смоллинг из "Ромы", в чемпионате Испании- Микель Мерино из "Реал Сосьепдад", а в чемпионате Германии - Суат Сердар, выступающий за "Шальке".

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