Госфильмофонд откроет архивы в Сети

Госфильмофонд России - главный киноархив страны, член Международной федерации киноархивов (FIAF) - объявил о том, что запускает на своих площадках познавательный онлайн-проект для киноманов "Медиатор". Новая рубрика на сайтах кинотеатра "Иллюзион" и Госфильмофонда России будет знакомить посетителей с мировыми синематеками, специализированными киноархивами, центрами культуры и искусства и их уникальными коллекциями.

Несколько раз в неделю будут публиковаться игровые и документальные фильмы, киножурналы, хроника, анимация и экспериментальные ленты со всего мира, отобранные искусствоведами Госфильмофонда. Сотрудники главного киноархива подчеркивают, что новый проект рассчитан не только на профессионалов и любителей кино, но и на тех, кто углубленно изучает иностранные языки и знакомится с культурой разных стран.

На очереди - подборки, посвященные португальской синематеке Cinemateca Portuguesa в Лиссабоне, Королевскому бельгийскому киноархиву в Брюсселе, австрийскому Венскому киномузею и другим крупным мировым синематекам. А открывается рубрика небольшим рассказом об Албанском киноархиве, который отвечает за хранение всех исторических пленочных материалов и современных фильмов в стране. Более 100 лет албанской истории задокументированной в изображениях, напечатанных на пленке и раскатанных в 44 000 катушек, сложены в шести хранилищах. Эти коллекции, начиная с 1911 года, являются важной частью национального наследия, поскольку представляют все социальные и политические вехи страны. Специалисты Госфильмофонда отобрали для первого знакомства с Албанским киноархивом 10 художественных черно-белых и цветных фильмов, снятых с 1959 по 1984 год.