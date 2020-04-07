Греческие медики вышли на акции протеста во время пандемии

В Афинах и других городах Греции 7 апреля на улицы вышли с протестами сотни медицинских работников, об этом сообщает AP.

Медики недовольны условиями работы, недостатком финансирования и нехваткой медперсонала. Манифестации они приурочили ко Всемирному дню здоровья, отмечающемуся 7 апреля.

Ранее сегодня премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поздравил врачей. "Вся Греция благодарна медицинскому персоналу страны, который самоотверженно ведет сложную борьбу с коронавирусом", - написал он в своем Twitter.

В Греции сейчас коронавирус зафиксирован более чем у 1,7 тысячи человек, 81 человек скончался. В стране введен запрет на необязательные передвижения, полиция штрафует нарушителей.