Хакеры украли с кредитных карт россиян свыше 25 млн рублей

Крупную аферу раскрыли сотрудники Управления "К" МВД России. Они пресекли деятельность хакеров, похищавших деньги с банковских счетов граждан.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенники использовали следующую схему обмана. По ее словам, они звонили на сотовые телефоны граждан и представлялись сотрудниками службы безопасности кредитного учреждения. Затем сообщали, что по карте клиента проводится подозрительный платеж на крупную сумму. Чтобы его остановить, нужно немедленно перевести деньги на резервный счет. После того как владелец счета осуществлял эту операцию, с его карты списывались все деньги. Впоследствии большую часть похищенных сумм злоумышленники вкладывали в криптовалюту.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении этих преступлений. По местам жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты банковские карты, деньги в сумме свыше 25 миллионов рублей, компьютерная техника, мобильные телефоны, документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, и даже огнестрельное оружие.

Сейчас сотрудники Управления "К" МВД России проводят комплекс мероприятий, направленных на выявление всех эпизодов противоправной деятельности.