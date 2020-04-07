Патологоанатом рассказала об изменениях в организме при коронавирусе

Коронавирус приводит к определенным изменениям в организме, но зараженные COVID-19 обычно умирают от сопутствующих болезней.

Об этом рассказала RT врач-патологоанатом Дарья Ситовская. По ее словам, коронавирус является новой инфекцией, которую специалисты только изучают. Однако некоторые выводы можно сделать уже сейчас.

Эксперт отмечает, что COVID-19 имеет свой патогенез и свои точки воздействия. Инфекция может привезти к альвеолярным повреждениям легких. При этом легкие умерших от коронавируса оказываются плотными темно-красными, безвоздушными, но без явно выраженного отека.

"В альвеолах легких, ответственных за насыщение тела кислородом, образуются так называемые гиалиновые мембраны (перегородки, которые препятствуют нормальному газообмену), а сами альвеолы заполняются белком фибрином и отечной жидкостью", - объясняет Дарья Ситовская.

При этом не происходит необходимого насыщения кислородом крови. А среди страдающих от его недостатка органов самым чувствительным является мозг.

Однако патологоанатом отмечает небольшую смертность от коронавируса в России. При этом выделяются три причины смерти: основная, непосредственная и ближайшая.

"Основная - это COVID-19. Остальные две - сопутствующие заболевания. Чаще встречаются осложнения соматических заболеваний (например, инфаркт миокарда), то есть у умершего пациента были заболевания, которые могли его убить в любой момент. А вирус мог лишь ускорить болезнь, потому что такая инфекция - огромный стресс для организма", - поясняет Дарья Ситовская.