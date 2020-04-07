Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство в тесном контакте с президентом готовит второй пакет мер по преодолению последствий распространения коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе видеоконференции с руководством фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе.

"Они охватывают широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей", - подчеркнул он.

Глава правительства высказал пожелание, что нижняя палата парламента с новыми законодательными инициативами будет работать быстро и профессионально, потому что это ждут люди.

"У нас общая задача - обеспечить благополучие граждан нашей страны", - напомнил Мишустин.