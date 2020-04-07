Кабмин предложил давать гражданство без отказа от имеющегося

Законопроект исключает необходимость отказываться от имеющегося гражданства для иностранцев, желающих получить гражданство РФ.

Норма предложена с учетом действующего уведомительного порядка подтверждения отказа от иностранного гражданства, пояснили в кабмине.

Кроме того, вносятся коррективы в положения о "цензе оседлости".

Законопроектом предлагается исключить требования о соблюдении условия трехлетнего срока нахождения на территории для ряда соискателей российских паспортов.

Это касается иностранцев, которые имеют хотя бы одного родителя-россиянина, проживающего на территории РФ. И тех, кто не менее трех лет состоит в браке с гражданином РФ, проживающим на территории страны, и имеет в этом браке общих детей.

Будут освобождены от необходимости соблюдать установленный "ценз" также граждане Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины. Они смогут обратиться с заявлением при наличии действительного вида на жительство.

Норма предлагается исходя из гуманитарных соображений, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также руководствуясь общепризнанными принципами нормами международного права, отметили в кабмине.

Также законопроектом предложено сократить с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в России для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации.