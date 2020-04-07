Как были сорваны сепаратные переговоры фашистской Германии с союзниками

Не случайно материал публикуется именно в эти дни. Именно 7 апреля 1945 года Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин написал грозное письмо президенту США Теодору Рузвельту. В нем он резко протестовал против переговоров, которые союзники вели втайне от нас с немцами в Швейцарии. Цель генерала СС Вольфа и ему подобных: заключить сепаратный мир с американцами и англичанами, всячески помешать продвижению Красной армии вглубь Германии. И даже совместно повернуть орудия против Советского Союза.

Вряд ли президент США предполагал, что советское руководство следило за такими потугами немцев с 1942 года. Одним из первых о готовящихся сепаратных переговорах сообщил в Москву Ким Филби. Разведчик был в курсе всего, что происходило в Турции, где бывший канцлер Германии фон Папен пытался наладить диалог с Джорджем Эрлом - резидентом разведки США.

А вскоре от Филби пришло еще одно важное сообщение. Немцы пытаются вступить в сепаратные переговоры с союзниками через нейтральную Швецию. Помощь в этом им старается оказать семья крупных шведских промышленников Валленбергов, один из представителей которой попытался связаться с людьми из английской элиты. Попытка не удалась.

Да и в дальнейшем, когда фашистские эмиссары сообщили о своем желании вступить в контакт с премьер-министром Уинстоном Черчиллем, то получили в ответ решительное "нет".

На январской конференции на высшем уровне 1943 года в Касабланке США и Великобритания приняли декларацию о полной и безоговорочной капитуляции Германии, Италии и Японии. Казалось, что теперь любая возможность заключения сепаратного мира между Германией и западными союзниками исключалась.

А в феврале 1943-го в Берн прибыл Аллен Даллес - будущий многолетний руководитель ЦРУ, а тогда глава европейского Управления стратегических служб (УСС) США сразу же, наплевав на все запреты, вступил в переговоры с немцами. И вел их в течение нескольких лет непрерывно. Немецкий агент из СД под оперативным псевдонимом Габриэль, внедренный в УСС , сообщал в Берлин: Даллес ненавидит русских. По его мнению, именно они становятся главным противником Америки.

О встречах Даллеса с генералами СС в Москву сообщили "наши информаторы - честные и скромные люди"

Наверняка о потугах Даллеса знали в администрации президента США. И постоянно заверяя советское руководство в полной своей лояльности, молчаливо поощряли разведчика-русофоба.

Дошло до того, что весной 1945-го Даллес дважды вступал в переговоры с генералом СС Карлом Вольфом. Мерзавец, совсем не похожий на Вольфа, сыгранного Василием Лановым в "Семнадцати мгновениях весны", выторговывал выгодные условия для фашистской верхушки, обещая повернуть немецкие орудия против русских - обязательно вместе с американцами.

Операция "Кроссворд", как назвали ее не переговорщики, а настоящие заговорщики, подрывала военное и политическое единство союзников с СССР. Сепаратные переговоры с немцами без участия Советского Союза могли привести к серьезным, как сказали бы сейчас, глобальным осложнениям.

Но, к счастью, "Кроссворд" был вовремя разгадан советской разведкой и нашими дипломатами. Все это произошло не так, как показано в любимом фильме. Не было никакого Штирлица. Тут действовали по-иному, без киношных прикрас, но с гораздо большей эффективностью. Не зря Сталин написал Рузвельту, что его информаторы "честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо".

Привожу текст послания Сталина без изменений, не расставляя пропущенных запятых. Дело не в запятых. Точка в неудавшейся операции "Кроссворд" была поставлена окончательно. Рузвельт хоть и назвал все случившееся незначительным недоразумением, идти на обострение не захотел.

Ким Филби еще в 1942-м передал информацию из Лондона о попытках немцев договориться с союзниками. Фото: Getty Images

Документ

N 288

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА

ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ

"Получил Ваше послание от 5 апреля.

1. В моем послании от 3 апреля речь идет не о честности и надежности. Я никогда не сомневался в Вашей честности и надежности, так же как и в честности и в надежности г-на Черчилля. У меня речь идет о том, что в ходе переписки между нами обнаружилась разница во взглядах на то, что может позволить себе союзник в отношении другого союзника и чего он не должен позволить себе. Мы, русские, думаем, что в нынешней обстановке на фронтах, когда враг стоит перед неизбежностью капитуляции, при любой встрече с немцами по вопросам капитуляции представителей одного из союзников должно быть обеспечено участие в этой встрече представителей другого союзника. Во всяком случае, это безусловно необходимо, если этот союзник добивается участия в такой встрече. Американцы же и англичане думают иначе, считая русскую точку зрения неправильной. Исходя из этого, они отказали русским в праве на участие во встрече с немцами в Швейцарии. Я уже писал Вам и считаю не лишним повторить, что русские при аналогичном положении ни в коем случае не отказали бы американцам и англичанам в праве на участие в такой встрече. Я продолжаю считать русскую точку зрения единственно правильной, так как она исключает всякую возможность взаимных подозрений и не дает противнику возможности сеять среди нас недоверие.

2. Трудно согласиться с тем, что отсутствие сопротивления со стороны немцев на западном фронте объясняется только лишь тем, что они оказались разбитыми. У немцев имеется на восточном фронте 147 дивизий. Они могли бы без ущерба для своего дела снять с восточного фронта 15-20 дивизий и перебросить их на помощь своим войскам на западном фронте. Однако немцы этого не сделали и не делают. Они продолжают с остервенением драться с русскими за какую-то малоизвестную станцию Земляницу в Чехословакии, которая им столько же нужна, как мертвому припарки, но безо всякого сопротивления сдают такие важные города в центре Германии, как Оснабрюк, Мангейм, Кассель. Согласитесь, что такое поведение немцев является более чем странным и непонятным.

3. Что касается моих информаторов, то, уверяю Вас, это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами на деле.

Судите сами. В феврале этого года генерал Маршалл дал ряд важных сообщений Генеральному штабу советских войск, где он на основании имеющихся у него данных предупреждал русских, что в марте месяце будут два серьезных контрудара немцев на восточном фронте, из коих один будет направлен из Померании на Торн, а другой - из района Моравска Острава на Лодзь.

На деле, однако, оказалось, что главный удар немцев готовился и был осуществлен не в указанных выше районах, а в совершенно другом районе, а именно в районе озера Балатон, юго-западнее Будапешта. Как известно теперь, в этом районе немцы собрали до 35 дивизий, в том числе 11 танковых дивизий. Это был один из самых серьезных ударов за время войны, с такой большой концентрацией танковых сил. Маршалу Толбухину удалось избегнуть катастрофы и потом разбить немцев наголову, между прочим потому, что мои информаторы раскрыли, правда с некоторым опозданием, этот план главного удара немцев и немедленно предупредили о нем маршала Толбухина. Таким образом я имел случай еще раз убедиться в аккуратности и осведомленности советских информаторов.(...)

7 апреля 1945 года".

Печатается по изданию: Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.