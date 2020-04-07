Как дружеский междусобойчик превратился в общероссийский креативный флешмоб

Кто-то, конечно, сразу же обвинил создателей флешмоба в том, что они украли идею у Екатерины Рождественской, которая за 20-летнюю историю своего проекта "Частная коллекция" в журнале "Караван историй" сняла 6000 человек, воссоздавая шедевры мировой живописи. Однако сама Екатерина новый проект поддержала: "Как я рада, что самоизоляция сподвигает людей на творчество! Прекрасный проект #изоизоляция - самоироничный, креативный и веселый! А главное, просветительский!" И действительно, как увлечь кого-то живописью и привить ему тягу к прекрасному? Да предложить воссоздать что-то из Шагала, Брюллова или Пикассо. Так и время в изоляции пролетит незаметно.

О том, как удалось заставить креативить всю страну, корреспондент "РГ" расспросил создателя "антихандрического" флешмоба #изоизоляция Катерину Брудную-Челядинову.

Катерина, с чего все началось? Устали от самоизоляции?

Катерина Брудная-Челядинова: К тому моменту мы с мужем уже три недели сидели дома в самоизоляции, работали удаленно и выходили только в магазин. Вроде бы и было чем заняться, но, когда постоянно читаешь новость о коронавирусе, справиться с напряженностью и подавленным настроением становилось все труднее. И мы, чтобы развлечься, решили воссоздать автопортрет Ван Гога, воспользовавшись тем, что было под рукой.

Я придумала хештег #изоизоляция, и мы выложили его в Сеть, предложив друзьям присоединиться к нашему шуточному флешмобу. А друзья у нас активные и креативные. Кто-то тут же побежал в ближайший лес (тогда еще можно было выходить), чтобы запечатлеть "Утро в сосновом лесу", а кто-то очень феерично изобразил "Полет над городом" Шагала, развалившись на табуретках. Работ было немного, но они все были такими яркими, что оставить их просто так было жалко, и 30 марта я создала группу в Facebook. Друзья и знакомые тут же перепостили туда свои работы, а потом неожиданно для всех туда потянулись друзья друзей и друзья их друзей.

А дальше мы наблюдали просто фантастический снежный ком новых картин, лайков и репостов. 100 тысяч подписчиков, 200 тысяч, 250 тысяч… Так совершенно внезапно междусобойчик грустящих друзей превратился в невероятный проект, который обеспечил нас всех бесконечной работой. Мне даже пришлось взять отпуск на неделю, чтобы заниматься только группой - модерировать, отвечать на комментарии. У нас несколько администраторов и десять модераторов, иначе с валом работ не справиться. Для нас важно сохранить качественный контент, но при этом не впасть во вкусовщину, поэтому без фильтрации никак.

Как вы сформулировали для себя главные критерии? Кто никогда не пройдет модерацию?

Катерина Брудная-Челядинова: К сожалению, нам пришлось оставить только живопись и скульптуру, иначе мы бы все задохнулись под валом героев мультфильмов, комиксов и фильмов. Специально для них мы сделали отельную группу в "ВКонтакте", куда всех и приглашаем.

Мы четко следуем правилам Facebook, соблюдаем законы РФ и руководствуемся нашими моральными принципами. Например, мы не пропустили шикарную работу по Климту только потому, что там была довольно откровенная детская обнаженка. Также мы стараемся не публиковать работы, которые очевидно были сделаны раньше. Единственное исключение сделали для Екатерины Рождественской. Нам, кстати, часто в начале припоминали, что это была ее идея воссоздавать картины. Но положа руку на сердце, подобные истории были и до нее. Но мы отдаем дань ее творчеству и пошли на маленькую уступку.

И еще одно важное правило - никакого фотошопа. Изобразить висящую луну в специальной программе очень легко, а вы придумайте, как это сделать аналогово, своими руками.

Известное имя помогло Екатерине Рождественской собрать больше лайков?

Катерина Брудная-Челядинова: Это любопытно, но в нашем проекте имя не гарантирует успех. Свой креатив уже испытали на прочность Евгений Гришковец, Вероника Белоцерковская, Божена Рынска, но известность не принесла им вала лайков. Зато чья-то шедевральная работа за 20 минут может собрать десять тысяч лайков. Люди ценят креатив и идею. Собственно, в этом и была наша задумка - заставить людей вложиться в работу, сделать что-то особенное, неожиданное, настроенческое.

Это-то и подкупает в #изоизоляции - неудержимый порыв творчества и креатива, а еще здоровая самоирония…

Катерина Брудная-Челядинова: Я уже почти 17 лет работаю в интернете и за это время видела много брендов, которые пытались запустить креативные рекламные компании в Сети. Но одно дело, когда ты что-то натужно пытаешь скреативить, и совсем другое, когда ты не ограничен никакими бюджетами, рамками и брифами. Люди просто делают то, что им доставляет удовольствие. Когда идет от сердца, это всегда цепляет. А дальше срабатывает принцип - ты круто придумал, а я смогу не хуже. Так и вдохновляем друг друга.

А еще, мне кажется, очень сильно мотивируют лайки. Просыпаешь утром, а твоя картина собрала 20 тысяч лайков и 500 добрых комментариев. После такого хочется и жить, и творить.

Это еще одна отличительная черта вашего проекта - очень позитивный и доброжелательный настрой. В комментариях почти не встретишь троллей, все друг друга поддерживают. Очень духоподъемно.

Катерина Брудная-Челядинова: Тролли всегда найдутся, но вы правы, большинство комментаторов настроены позитивно и доброжелательно. За все время я слышала только историю одного человека, который специально с кем-то поругался в комментариях, чтобы его забанили и он больше не видел нашу страницу у себя в ленте. Видимо, наши картины его достали (смеется). Но большинство, наоборот, говорят, что наш проект отвлекает от грустных мыслей и поднимает настроение. По крайней мере, мне и моим соратникам хандрить точно некогда - работаем почти сутками. Даже мои родители взбодрились, следят за проектом, присылают ссылки на работы, которые особенно понравились

Вы следите за тенденциями - кто из художников более популярен, чьи образы особенно вдохновляют?

Катерина Брудная-Челядинова: В лидерах у нас девушки с сережкой, горностаем, абсентом и персиками. Много любителей "Черного квадрата". Наверное, думают, что это легко, но черный экран монитора - это еще не "Черный квадрат". Большой интерес к картине Рене Магритта "Влюбленные", где мужчина и женщина целуются в мешках. Видимо, это очень созвучно времени - изоляции, маскам… Очень любят его же "Сына человеческого". Я думала, что это невозможно, но кто-то открыл ящик Пандоры и запустил Босха. И теперь отдельные его персонажи у нас появляются довольно часто, правда, надо отметить, очень деликатные. Популярен Модильяни. Мне нравится, как наши девушки подбирают позы и макияж, чтобы соответствовать образу. А недавно появился Дали.

Думали уже над следующим шагом? Планируете организовать выставку, когда закончится карантин?

Катерина Брудная-Челядинова: Нам и всем участникам хотелось бы физического воплощения - издать альбом или организовать выставку. Но пока не представляю, как это можно сделать, потому что сразу же возникает много трудностей с соблюдением авторских прав. Все это не просто и работа в ноль, хотя мы и сейчас ничего не зарабатываем, работаем для людей. Но если что-то получится - будет здорово, многие работы достойны быть запечатленными в анналах.