Новости

Появились кадры нового сериала от автора "Американской истории ужасов" 19:10
В Турции из-за самоизоляции в четыре раза увеличилось число разводов 19:09
Сальма Хайек рассказала о своей долгожданной роли супергероя 19:08
У главврача больницы им. Давыдовского в Москве подтвердился коронавирус 18:57
Центр "Вектор" готов перейти к первой фазе исследований вакцины от коронавируса в мае 18:53
Кто из южноуральцев получит пособие в 15 тысяч рублей 18:50
Путин: Мы пройдем этот непростой этап с минимальными потерями 18:49
"Русская Медиагруппа" отменила для региональных партнеров оплату франшизы 18:43
Менеджеров "Крымэнерго" задержали по подозрению в мошенничестве 18:42
Центр "Вектор" 13 апреля поставит в регионы тесты на иммунитет к коронавирусу 18:40
У мультфильма Pixar "Вперед" появится приквел 18:40
В Госдуме рассказали об опасных методах профилактики коронавируса 18:28
Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой 18:24
Названа официальная дата премьеры продолжения "Капитана Марвел" 18:22
Toyota передаст российским врачам автомобили для борьбы с коронавирусом 18:18
В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы 18:08
Путин обсудит с губернаторами борьбу с коронавирусом 18:04
Площадь пожара в зоне Чернобыльской АЭС увеличилась в три раза 18:04
Принц Гарри и Меган Маркл назовут свою компанию в честь сына 18:01
Самая дорогая Lada Xray Cross: раскрыта цена и дата начала продаж 18:00
Путину рассказали, когда будут известны результаты самоизоляции 17:58
Вице-президент РСПП призвал поддержать промышленные предприятия 17:55
СМИ: В Москве избили экс-солиста группы "На-На" Валерия Юрина 17:52
Минеральную воду со Ставрополья отправят в больницу в Коммунарке 17:42
Netflix опубликовал трейлер нового боевика с Крисом Хемсвортом 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
07.04.2020 19:15
Рубрика: В мире

Прием только в масках

Текст: Денис Кабанов (  "Российская газета", Афины)
Российская газета - Федеральный выпуск № 75(8129)
В Греции граждане при обнаружении у себя симптомов респираторного заболевания должны немедленно связаться с личным (частным) или участковым врачом. Только он может принять решение, необходимо ли больному проходить тест на коронавирус. При посещении либо приеме больного с подозрением на COVID-19 врачам рекомендовано выдать пациенту простую хирургическую маску и обследовать его в отдельном помещении. Сам медик должен одеть маску типа FFP2, халат с длинными рукавами, перчатки и очки. Если врач принимает решение о необходимости проведения теста на коронавирус, он информирует об этом Национальную организацию здравоохранения.

В большинстве случаев тестирование происходит в специальных лечебных учреждениях. Больной может добраться до них, используя личный автомобиль, либо, опять же по решению врача, на карете "скорой помощи", которые приезжают к пациентам в сжатые сроки. Этому способствуют введенные правительством меры по ограничению передвижения, разгрузившие греческие дороги. Использование общественного транспорта пациентом исключается.

Фото: AP Photo/Petr David Josek
Греция из-за коронавируса закрывает уже второй лагерь мигрантов

Большинство зараженных коронавирусом проходят лечение в домашних условиях. В стационар помещают только больных, относящихся к повышенной группе риска: людей пожилого возраста, пациентов с сердечными заболеваниями, почечной недостаточностью, проблемами с иммунитетом. Это примерно каждый пятый с диагнозом коронавирус.

Все живущие в одной квартире с больным также проходят тестирование на заболевание. При лечении на дому инфицированный должен находиться в отдельной хорошо проветриваемой комнате. Его одежда стирается ежедневно. Ухаживающий за ним член семьи автоматически помещается на жесткий домашний карантин. При контактах с заболевшим ему необходимо надевать перчатки, маску, очки. После каждого посещения больного он должен тщательно мыть руки, вытирая их одноразовыми полотенцами. Все средства защиты при утилизации необходимо помещать в отдельный целлофановый пакет. В комнате заболевшего и в санузле проводится ежедневная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Все это время лечащий врач осуществляет ежедневный контроль за состоянием больного либо посещая его, либо консультируя по телефону. Что касается лекарственных средств, то их медик выписывает исходя из рекомендаций уполномоченных органов здравоохранения.

В мире Европа Греция Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин спросил вирусологов о перспективе сокращения нерабочих дней
Генпрокуратура будет следить за самоизоляцией вернувшихся из-за границы
Банк России опустил курс доллара ниже 76 рублей
Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Россия подтвердила свое участие в заседании ОПЕК+ 9 апреля
Что немецкие рестораны придумывают для выживания
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах