В Греции граждане при обнаружении у себя симптомов респираторного заболевания должны немедленно связаться с личным (частным) или участковым врачом. Только он может принять решение, необходимо ли больному проходить тест на коронавирус. При посещении либо приеме больного с подозрением на COVID-19 врачам рекомендовано выдать пациенту простую хирургическую маску и обследовать его в отдельном помещении. Сам медик должен одеть маску типа FFP2, халат с длинными рукавами, перчатки и очки. Если врач принимает решение о необходимости проведения теста на коронавирус, он информирует об этом Национальную организацию здравоохранения.

В большинстве случаев тестирование происходит в специальных лечебных учреждениях. Больной может добраться до них, используя личный автомобиль, либо, опять же по решению врача, на карете "скорой помощи", которые приезжают к пациентам в сжатые сроки. Этому способствуют введенные правительством меры по ограничению передвижения, разгрузившие греческие дороги. Использование общественного транспорта пациентом исключается.

Большинство зараженных коронавирусом проходят лечение в домашних условиях. В стационар помещают только больных, относящихся к повышенной группе риска: людей пожилого возраста, пациентов с сердечными заболеваниями, почечной недостаточностью, проблемами с иммунитетом. Это примерно каждый пятый с диагнозом коронавирус.

Все живущие в одной квартире с больным также проходят тестирование на заболевание. При лечении на дому инфицированный должен находиться в отдельной хорошо проветриваемой комнате. Его одежда стирается ежедневно. Ухаживающий за ним член семьи автоматически помещается на жесткий домашний карантин. При контактах с заболевшим ему необходимо надевать перчатки, маску, очки. После каждого посещения больного он должен тщательно мыть руки, вытирая их одноразовыми полотенцами. Все средства защиты при утилизации необходимо помещать в отдельный целлофановый пакет. В комнате заболевшего и в санузле проводится ежедневная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Все это время лечащий врач осуществляет ежедневный контроль за состоянием больного либо посещая его, либо консультируя по телефону. Что касается лекарственных средств, то их медик выписывает исходя из рекомендаций уполномоченных органов здравоохранения.