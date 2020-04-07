Небольшие производители продуктов питания начали налаживать свою доставку. После пандемии тренд на локальную, фермерскую еду только усилится, прогнозируют эксперты.

С введением режима самоизоляции посещаемость ярмарок и фермерских рынков упала до нуля, рассказывает владелец истринской фермы "Русский пармезан" Олег Сирота. Тогда ферма занялась доставкой, за неделю вышла на 100 доставок в день, планирует нарастить их до 300-400 заказов. В то же время массовый переезд горожан на дачи вызвал рост спроса на продукцию частных хозяйств, прежде всего на животноводческую продукцию, говорит председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Как рассказывает владелец костромской фермы "Илешево" Галина Васнева (производит козье молоко), если раньше клиенты брали по 10, максимум по 20 бутылок, в последнее время покупают по 30-40 бутылок молока. Сразу замороженное козье молоко может храниться в морозильнике два месяца.

Реурбанизация и возвращение населения в деревню (и, значит, смещение спроса на локальную еду) - возможный сценарий после окончания пандемии, считает руководитель центра экономического прогнозирования "Газпромбанка" Дарья Снитко. Однако о замене продукции из супермаркета на местную можно говорить лишь в тех сегментах, где логистика существенно дороже производственной себестоимости, а сроки доставки критично малы (например, зелень, ягоды, в отдельных случаях плодоводство и овощеводство). В наиболее богатых странах и регионах мелкое технологичное фермерство будет конкурировать за потребителя короткими сроками доставки и, возможно, более экологически безопасными технологиями, например, органическим земледелием. Впрочем, в ближайшее время такое производство не сможет конкурировать с пищевой индустрией за потребителя по цене, признает Дарья Снитко.

Госзакупки

Огурцы и томаты - только у своих

Правительство ограничило госзакупки импортных огурцов и томатов. Им закрыт доступ к госзаказу, если в закупке участвуют как минимум двое поставщиков тех же продуктов из России и стран ЕАЭС.

Такой же режим уже действует для рыбной продукции, соли, говядины, свинины, сыра, сливочного масла, молока, риса, сахара и вина.

По мнению директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, почти во всех регионах отечественные производители вполне могут справиться сами в обеспечении государственных и муниципальных нужд огурцами и помидорами. Исключение составляет разве что Дальний Восток, где наблюдается нехватка теплиц. "Есть еще один тонкий момент. В госзакупках зачастую фигурирует сразу набор овощей - вместе с огурцами и помидорами запрашиваются картофель, морковь, лук и т.п. Никто не покупает отдельно помидоры. Это создает условия для появления перекупщиков, которые закупают у одних фермеров одни овощи, у других - недостающие, делает наценку на свое усмотрение и дальше перепродает это государству", - обращает внимание эксперт.