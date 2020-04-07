Нерабочие будни - не повод для безделья. Многие ищут для себя новое дело и пытаются организовать бизнес в условиях самоизоляции. Некоторые начали осваивать, если можно так сказать, ситифермерство. Овощи, зелень и декоративные культуры такие предприниматели выращивают в квартирах, загородных домах и на дачах. Реализуют продукцию через соцсети и на ярмарках.

Сложно ли организовать такой бизнес? Дорого ли? Когда он окупится? И главное - где этому научиться? Собкор "РГ" попыталась ответить на эти и другие вопросы.

Стоит только забить в поисковике словосочетание "огород на подоконнике" и, пожалуйста, - почти курсы для начинающих овощеводов. Учитесь! В соцсетях уже опытные огородники выкладывают фото ярких томатов и крошечных баклажанчиков, кудрявых побегов синего базилика и плюшевых листочков мяты, а на тематических форумах эти люди обсуждают ассортимент предлагаемых рынком систем освещения и гидропоники.

Для "огорода", который бы круглый год приносил урожай, нужны специальные лампы - такие, чтобы могли "обмануть" помидоры и зелень, создав атмосферу солнечного лета посреди слякотной осени или студеной зимы, приспособления для поддержки определенной влажности и много чего еще.

В Белгороде начали создавать дистанционную программу для всех желающих не только освоить ситифермерство, но и построить бизнес

Обилие ссылок на интернет-магазины доказывает: предложение поспевает за спросом, есть фирмы, которые предлагают весь комплект оборудования за две тысячи рублей.

Одни создают "огороды" в подвале, другие используют для этих целей кладовые, и есть примеры, когда местные кулибины сами монтируют систему освещения, да так, что тратят на нее смешные по нынешним меркам суммы. Множество "экспериментальных" культур соседствуют друг с другом в этих "царствах" зелени с почти тропическим климатом. Однако общее у них одно: создаются не для заработка, а ради прибыли в виде свежих овощей на стол семьи круглый год.

Однако многие на таких увлечениях рано или поздно начинают зарабатывать. Сначала предлагают овощи в подарок друзьям и знакомым, потом постепенно "обрастают" кругом постоянных клиентов. Заказы становятся регулярными. И вот новый бизнес, зачастую наряду с постоянной работой или другим предпринимательским делом, готов.

Впрочем, сразу понятно, что путь это непростой. Как облегчить его желающим, в Белгородской области уже знают. Начальник управления профобразования Людмила Шаповалова уже анонсировала открытие новой специальности в одном из ссузов.

- Ситифермерство - это перспективно, - говорит она. - Сейчас в Корочанском сельхозтехникуме готовятся к обучению таких специалистов. Директор учебного заведения Светлана Рожкова поясняет, что пока в ссузе обучают ситифермерству студентов агрономических специальностей, и ребята по-настоящему увлечены новым делом.

- У нас есть своя теплица и теперь будет работать специальная лаборатория, - рассказывает Светлана Рожкова. - Но теперь важно сделать учебную программу доступной каждому.

Планируем здесь создать и дистанционную программу для всех, кто желает не только освоить новую профессию, но и построить малый бизнес благодаря полученным знаниям.

Подсчитаем

Во сколько обойдется салат

Чтобы вырастить тысячу горшков салата или другой зелени, нужно найти свободную площадь в семь квадратных метров и купить многоярусную гидропонную установку (она обойдется в 350 тысяч рублей). По сути, это единственная весомая инвестиция для начинающего ситифермера. Эта установка каждый месяц требует 400 литров воды, и при тарифе 25 рублей за куб - это уже 10 тысяч рублей ежемесячного расхода. Горшочки, семена, субстрат потребуют ежемесячных расходов в размере около двух тысяч рублей. Еще одна тысяча рублей уйдет на питательный раствор. Ну и не стоит забывать об электричестве, предложенная установка потребляет 1,6 кВт/час за 16-часовой рабочий день. В итоге на все ежемесячные расходы на обслуживание гидропоники уйдет примерно 20 тысяч рублей.

На рынке средняя цена салата - 70 рублей за горшочек. В месяц можно продать до тысячи горшочков. За семь месяцев реально окупить приобретение установки, далее работаем на прибыль. Базилик, щавель, руккола и другие зеленные культуры стоят дороже. Соответственно предпринимателю нужно решить, как дифференцировать производство.