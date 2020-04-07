Вместе с тем вырос и уровень конкуренции за рабочее место. На одну вакансию приходится в среднем семь резюме. Это выше средних показателей, отметили в hh. Количество вакансий за март выросло для медицины и фармацевтики, рабочего и домашнего персонала, строительства. А такие сферы, как туризм, маркетинг, образование, ждут определенные трансформации, считают эксперты. Какие проекты запускают в регионах для помощи малому бизнесу и сколько выделяют средств для решения проблем с временной занятостью, рассказывают корреспонденты "РГ".
Поддержи своих
На платформе одного из городских интернет-СМИ создается интерактивная карта, на которой предлагается отметить точки, которые продолжают легально работать в новых условиях. Это может быть булочная, магазин или, например, адрес гида, придумавшего, как водить экскурсии в режиме онлайн. Нанести точку могут как сами бизнесмены, так и горожане.
Карта пока находится в стадии наполнения и работает в тестовом режиме. Но даже в таком виде она оказалась результативна. Всего за два дня после объявления старта проекта бизнесмены и горожане нанесли на нее больше шестидесяти точек. И уже даже есть отклики - некоторые компании сообщили, что к ним обращались именно после того, как увидели на интерактивной карте.
Базилик под окном
Сложно ли организовать такой бизнес? Дорого ли? Когда он окупится? И главное - где этому научиться? Собкор "РГ" попыталась ответить на эти и другие вопросы.
Стоит только забить в поисковике словосочетание "огород на подоконнике" и, пожалуйста, - почти курсы для начинающих овощеводов. Учитесь! В соцсетях уже опытные огородники выкладывают фото ярких томатов и крошечных баклажанчиков, кудрявых побегов синего базилика и плюшевых листочков мяты, а на тематических форумах эти люди обсуждают ассортимент предлагаемых рынком систем освещения и гидропоники.
Для "огорода", который бы круглый год приносил урожай, нужны специальные лампы - такие, чтобы могли "обмануть" помидоры и зелень, создав атмосферу солнечного лета посреди слякотной осени или студеной зимы, приспособления для поддержки определенной влажности и много чего еще.
Обилие ссылок на интернет-магазины доказывает: предложение поспевает за спросом, есть фирмы, которые предлагают весь комплект оборудования за две тысячи рублей.
Одни создают "огороды" в подвале, другие используют для этих целей кладовые, и есть примеры, когда местные кулибины сами монтируют систему освещения, да так, что тратят на нее смешные по нынешним меркам суммы. Множество "экспериментальных" культур соседствуют друг с другом в этих "царствах" зелени с почти тропическим климатом. Однако общее у них одно: создаются не для заработка, а ради прибыли в виде свежих овощей на стол семьи круглый год.
Однако многие на таких увлечениях рано или поздно начинают зарабатывать. Сначала предлагают овощи в подарок друзьям и знакомым, потом постепенно "обрастают" кругом постоянных клиентов. Заказы становятся регулярными. И вот новый бизнес, зачастую наряду с постоянной работой или другим предпринимательским делом, готов.
Впрочем, сразу понятно, что путь это непростой. Как облегчить его желающим, в Белгородской области уже знают. Начальник управления профобразования Людмила Шаповалова уже анонсировала открытие новой специальности в одном из ссузов.
- Ситифермерство - это перспективно, - говорит она. - Сейчас в Корочанском сельхозтехникуме готовятся к обучению таких специалистов. Директор учебного заведения Светлана Рожкова поясняет, что пока в ссузе обучают ситифермерству студентов агрономических специальностей, и ребята по-настоящему увлечены новым делом.
- У нас есть своя теплица и теперь будет работать специальная лаборатория, - рассказывает Светлана Рожкова. - Но теперь важно сделать учебную программу доступной каждому.
Планируем здесь создать и дистанционную программу для всех, кто желает не только освоить новую профессию, но и построить малый бизнес благодаря полученным знаниям.
Во сколько обойдется салат
Чтобы вырастить тысячу горшков салата или другой зелени, нужно найти свободную площадь в семь квадратных метров и купить многоярусную гидропонную установку (она обойдется в 350 тысяч рублей). По сути, это единственная весомая инвестиция для начинающего ситифермера. Эта установка каждый месяц требует 400 литров воды, и при тарифе 25 рублей за куб - это уже 10 тысяч рублей ежемесячного расхода. Горшочки, семена, субстрат потребуют ежемесячных расходов в размере около двух тысяч рублей. Еще одна тысяча рублей уйдет на питательный раствор. Ну и не стоит забывать об электричестве, предложенная установка потребляет 1,6 кВт/час за 16-часовой рабочий день. В итоге на все ежемесячные расходы на обслуживание гидропоники уйдет примерно 20 тысяч рублей.
На рынке средняя цена салата - 70 рублей за горшочек. В месяц можно продать до тысячи горшочков. За семь месяцев реально окупить приобретение установки, далее работаем на прибыль. Базилик, щавель, руккола и другие зеленные культуры стоят дороже. Соответственно предпринимателю нужно решить, как дифференцировать производство.
Студенты на бирже
Томск официально признан студенческой столицей России. За образованием в него приезжает молодежь из 75 регионов России и 47 зарубежных стран. По количеству студентов на 10 тысяч жителей Томская область занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга.
Сегодня в городе находится около 60 тысяч студентов, и многие из них нуждается в подработках. Согласно опросам, более чем у половины обучающихся ухудшилось финансовое положение - в связи с пандемией коронавируса.
- Чтобы поддержать студентов в это непростое время, в ТГУ создана база вакансий- Uniprofi, на которые могут претендовать обучающиеся, - сообщила "РГ" представитель ТГУ Татьяна Арсеньева.
На бирже уже открыты более 200 вакансий - их разместили не только подразделения вуза, но и его промышленные партнеры.
Во время перехода на дистанционное обучение студенты смогут работать тьюторами-техниками онлайн-курсов, помощниками заместителей деканов по электронному обучению, продвигать электронные ресурсы Научной библиотеки ТГУ, разрабатывать сайты и приложения и наполнять контентом образовательные платформы. Помощники также нужны для санитарной обработки внутри кампусов.
Томская ассоциация пищевиков уже заявила о своей готовности принять студентов на удаленную работу в своих предприятиях. Вакансии есть и у компании, производящей сырье для фармацевтической, парфюмерной и пищевой промышленности.
- Мы понимаем, ситуация сейчас в вузах непростая, и готовы дать возможность дистанционного дополнительного заработка студентам, - отметил директор компании Владимир Ковалев.
Свои резюме студенты могут присылать на адрес studbirzha.tsu@yandex.ru.
Омские офисы юристов, психологов, маркетологов, преподавателей перемещаются с городских улиц в виртуальное пространство. "Переход в онлайн сегодня единственный способ выжить для многих представителей сферы услуг, - считает президент клуба предпринимателей "Моментум" Денис Моисеев. Необходимо генерировать хоть какую-то выручку, чтобы удержаться на плаву и через полгода рассчитаться по налогам. Вынужденные каникулы - отличная возможность для того, чтобы раскачать свой личный бренд.
Омская автошкола "Перекресток" уже предлагает горожанам дистанционное обучение. Бьюти-мастера проводят платные мастер-классы. Фитнес-клубы организуют тренировки по скайпу.
На Сахалине и Курилах создадут "кассу взаимопомощи"
Нетривиальный способ поддержки тех, кто потерял заработок из-за самоизоляции в пандемию коронавируса, предложили власти Сахалинской области. Если работодатели не смогут обеспечить своим сотрудникам зарплату за март, сахалинцы и курильчане получат средства из "кассы взаимопомощи". Этот благотворительный фонд наполнят финансами крупные предприниматели, чиновники и общественники. Желающие помочь землякам уже есть. По словам губернатора Валерия Лимаренко, если все благотворители внесут обещанный вклад, то в сумме получится почти 500 миллионов рублей. Их хватит, чтобы рассчитаться с островитянами за март.
На Ставрополье крестьяне вышли в поле
В регионах Северного Кавказа в разгаре посевная. Несмотря на эпидемию, крестьяне вышли в поле. Ведь от их работы зависит не только продовольственная безопасность страны. Экспорт пшеницы - важнейшая статья доходов российского бюджета. По словам фермеров, эпидемия коронавируса особо не повлияла на работу в полях. Сельхозпроизводители получили спецпропуска. Главное, говорят аграрии, чтобы не остановились предприятия, которые занимаются поставкой запчастей, удобрений и ядохимикатов.
На Ямале приняли второй пакет мер в поддержку бизнеса
Под действие второго пакета мер в регионе попадают около 7000 малых и средних предприятий, на которых работают без малого 20 000 ямальцев.
Как отметили в правительстве региона, помогать будут представителям таких отраслей: бытовые услуги, транспорт, туристический бизнес, строительство. В течение всего 2020 года для них будет снижена ставка УСН с 5 до 1 процента, ЕНВД с 15 до 7,5 процента.
Готовится и третий пакет мер поддержки бизнеса.
Безработные откроют вакансии для безработных
Выделенные деньги пойдут в основном на обеспечение временной занятости. Речь идет о людях, находящихся под риском увольнения в связи с введением режима неполного рабочего дня, временной приостановкой работ, предоставлением отпусков без сохранения зарплаты, планируемым высвобождением.
- В эти периоды, когда наступят тяжелые времена, они смогут выполнять определенные виды работ, получая за это заработную плату. Речь идет в том числе и об общественно-полезном труде. В этом случае краевые власти финансово помогут предприятиям, предоставив субсидии на частичную оплату труда работников, - отметили в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.
Вторым важным направлением будет стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных вакансий для трудоустройства таких же безработных.
Как действуют предприниматели, чтобы спасти свое дело и, главное - возможность выплачивать зарплату сотрудникам?
Некоторые изворачиваются и хитрят - лишь бы не закрыли. Например, магазины инструментов скупают в онлайн-магазинах пеленки и подгузники. Эти детские товары входят в утвержденный правительством перечень товаров первой необходимости.
Но чаще предпринимателям приходится идти на перепрофилирование бизнеса. Директор компании "Верена-мебель" из Владивостока Виктор Липатов перевел швейные цеха своего производства на пошив медицинских масок. Это была инициатива самого предпринимателя: в условиях подешевевшего рубля и эпидемии коронавируса мебель - не тот вид продукции, которую срочно покупают потребители. Он перевел административный аппарат компании на удаленную работу, в цехе оставил швей, закройщиков, технологов. Нашел ткань высшей категории черного и белого цветов, предназначенную для пошива школьной формы.
- Начинали с 700 масок в день, думаю, готовы выпускать 2,5 тысячи ежедневно, - уверен Виктор.
Однако, по его словам, это временный вариант, его можно рассматривать лишь как способ удержаться на плаву и бизнесом происходящее назвать трудно.
В некоторых случаях нынешняя ситуация стала поводом, чтобы заняться предоставлением новых услуг. Так, профессиональный организатор пространства хабаровчанка Анна Чернышова предлагает потратить появившееся у людей на самоизоляции свободное время на то, чтобы навести дома красоту. Она ввела услугу - онлайн-консультации.
- В течение часа я даю клиентам рекомендации. Помогаю правильно использовать пространство квартиры, чтобы не тратить массу времени на уборку, а просто поддерживать порядок.
А кого-то эти недели сподвигли на то, чтобы сделать в своей работе то, до чего раньше не доходили руки. В одной из хабаровских сетей книжных магазинов буквально за несколько дней запустили сайт для выбора литературы и заказа доставки книг. Раньше это можно было сделать лишь через страничку в социальных сетях или обратившись за дистанционной консультацией к продавцам.
- Читайте! Это проверенное лекарство от многих проблем, - призывают хозяйки магазина Анастасия Трендберг и Светлана Костылева со своей странички в Instagram. - Поможем выбрать, соберем и привезем к вам - оставайтесь дома.
Гастарбайтеров не ждут на стройках
Власти республики в этом году ждут помощи от студенческих отрядов. Для них фронт работы огромен. "Стройки останавливать не будем, - заявил глава республики Айсен Николаев. В Якутии запущено несколько ипотечных программ, тысячи семей нужно переселять из ветхих домов.
Из-за закрытия границ в регион не смогут попасть около трех тысяч иностранных работников, на которых рассчитывали строительные компании. Их будут заменять студентами и другими желающими устроиться на стройки. Для этого предполагается в кратчайшие сроки наладить подготовку рабочих кадров такого профиля.
- Сейчас крайне важно сохранить рабочие места и поддерживать функционирование строительных организаций. Поэтому правительство республики будет оказывать адресную помощь гражданам, которые планируют переезд внутри региона для устройства на работу в сфере строительства. Молодым специалистам поможем устроиться на стажировку, - заявил вице-премьер Кирилл Бычков.
Фастфуд с доставкой
- Мы все понимаем, в ближайшее время персонал остается без дела. А зарплату платить надо, - говорит владелец сети заведений татарского фастфуда "Кыстыбый" Азат Назмутдинов. - Поэтому решили из своих работников создать с нуля службу доставки еды. Создали свой сайт.
Все это окупилось. Сейчас, по его словам, для "поддержания штанов", по крайней мере, средств хватает.