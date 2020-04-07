Тула: тысяча и одна сказка Василины

Василина - школьница из Тульской области предложила почитать сказки по WhatsApp. В письме 9-летняя ученица 3-го класса Воскресенской СОШ написала, что выразительно читает книги и будет рада развлечь детей не только чтением, но и простым общением. Жизнерадостная девочка даже стала героем сюжета Первого канала. Уже в первый день Василина получила почти сотню звонков и сообщений с просьбой почитать. Причем не только от детей, но и от взрослых. Теперь Василина читает сказки и жителям России, и других стран. Оставить заявку, чтобы послушать сказки Василины, можно в WhatsApp (89207526008) или по электронной почте musyrus@mail.ru.

Комсомольск-на-Амуре: обед по расписанию

Компания "Плодоовощи" бесплатно доставляет продукты до квартир пенсионеров и маломобильных граждан. А теперь налаживает питание школьников из малообеспеченных семей на дому. "Во время учебы ребята из малообеспеченных семей обедали в школе, но сейчас сидят дома. Поэтому мы решили взять на себя доставку обедов до квартир учеников", - рассказал глава предприятия Максим Аликин.

Пенза: чай на остановке

Сеть точек общепита на остановках бесплатно предлагает чай или кофе медикам. Каждое утро несколько десятков одноразовых стаканчиков с горячим кофе отправляются врачам в областную инфекционную больницу. Напиток согревает не только руки, но и сердце. Это лучший комплимент и проявление заботы.

Ростов-на-Дону: вам посылка из аэропорта

Аэропорт Платов начал снабжать бесплатным питанием пожилых ростовчан, находящихся на карантине. Как рассказала "РГ" директор по стратегическим коммуникациям международного аэропорта Платов Ксения Бурменко, кейтеринговая служба в ежедневном режиме производит рационы питания, включающие завтрак, обед и ужин, для одиноких пенсионеров старше 65 лет.

"Финист" летит на помощь

В Новосибирске к волонтерскому движению подключились инвалиды-колясочники. Как рассказал руководитель Центра независимой жизни "Финист" Виктор Семенко, люди с ограниченными возможностями здоровья стали жаловаться на отсутствие помощи - федеральные номера не отвечали, не справляясь с валом звонков. Ну что ж, колясочники решили закрыть эту брешь: помочь и себе, и другим. Организовали свою диспетчерскую службу. А еще инвалиды сели за руль, доставляют до места волонтеров, везут нуждающимся не только продукты, но и лекарства, даже документы из поликлиник и больниц.

Телефон "горячей линии" по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам 8-800-200-34-11.