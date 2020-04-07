Домашний карантин в столице длится уже вторую неделю. Москвичи потихоньку приспосабливаются к нему. Если в первые выходные народ рванул на шашлыки, то теперь до большинства дошло: с коронавирусом лучше не шутить. Это чувствуется и по вопросам, поступившим в редакцию "РГ": их авторы хотят понять, как правильно вести себя в той или иной ситуации и не нарушить правил, установленных в городе на время режима повышенной готовности. На вопросы читателей "РГ" отвечает оперативный штаб Москвы по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом.

- Моя супруга находится на девятом месяце беременности. У нас есть заключенный договор с Центром акушерства и гинекологии имени Кулакова, - пишет Юрий Федоров. - Но дело в том, что "скорая помощь" туда не возит. Как я могу получить разрешение, чтобы, когда жене придет время рожать, отвезти ее туда на личной машине, а потом вместе с ребенком забрать домой?

- Пропускного режима в столице в настоящее время нет. Во время режима повышенной готовности, действующего сейчас в Москве, покидать квартиру можно прежде всего при обращении за экстренной неотложной медицинской помощью и при угрозе жизни и здоровью. Это как раз ваш случай.

- Могу ли я выезжать на личном автомобиле утром и вечером из дома, чтобы привезти и отвезти ребенку няню?

- Можете. Указ мэра не запрещает движение транспорта, в том числе личного.

- Можно ли выехать на дачу из Москвы в Подмосковье на своей машине?

- Границы Москвы не закрыты, ограничений для движения транспорта нет во всем Столичном регионе.

- Мне нужны льготные лекарства, но у имеющегося рецепта закончился срок действия. Что делать?

- Вам необходимо вызвать врача на дом для оформления нового рецепта и после этого позвонить по телефону "горячей линии" комплекса социального развития: 8 (495) 870 45 09, чтобы заказать доставку лекарств.

- Почему до сих пор не поступили положенные в карантин выплаты моему мужу Воронову Владимиру Ивановичу? Человеку 67 лет, и он инвалид третьей группы. Все соседи давно получили? (Наталья Воронова.) И аналогичный вопрос от Александра Сергеевича Денисова: "Две недели безвылазно нахожусь дома, а обещанные 2 тысячи рублей так и не получил".

- Разовая матпомощь Владимиру Ивановичу Воронову оказана - перечислена 3 апреля, а Александру Сергеевичу Денисову деньги будут отправлены не позднее 7 апреля, - сообщили "РГ".

Людям во время самоизоляции рекомендуют избегать тесного контакта с животными. Фото: Gettyimages

- Планируется ли ввести запрет на ремонтные работы в жилых помещениях на время карантина? Шум от них очень раздражает, обстановка и без того тяжелая.

- Капремонт жилья, начатый в многоквартирных домах, будет завершен, а новые объекты по указу мэра решено пока не начинать. Такое решение принято для того, чтобы улучшить ситуацию во время режима самоизоляции. Приняты поправки в закон о тишине и в Подмосковье. Там теперь громкие работы можно в будни вести только - с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00, а в субботу с 10.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00. В воскресенье и праздничные дни шумные работы запрещены полностью.

- Может ли коронавирус попасть в квартиру при проветривании? Он живет в воздухе или только в организме человека?

- При проветривании в квартиру новый вирус попасть не может. Он представляет собой респираторный вирус (возбудитель ОРВИ). Передается главным образом воздушно-капельным путем при вдыхании капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Может распространяться и когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки - заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.

- Кошки и собаки могут заразиться коронавирусом, а через них и человек?

- По информации Всемирной организации по охране здоровья животных Международного эпизоотического бюро (МЭБ), в настоящее время нет подтвержденных случаев заболевания животных, в том числе кошек и собак, вирусом COVID-19, а также фактов передачи его от них к человеку и наоборот. И все же людям во время режима самоизоляции рекомендуется избегать тесного контакта с домашними животными.

- Можно ли во время самоизоляции отвести животного с раной, отравлением или на прививку в ветклинику? Сходить в ветмагазин за кормом, средствами от паразитов?

- Посетить ветклинику сейчас можно лишь в случае крайней необходимости после консультации по телефону с ветеринарным специалистом. Государственные клиники работают по предварительной записи через портал mos.ru в разделе "Услуги" подразделе "Окружающая среда и животные" или мобильное приложение "Госуслуги Москвы". С графиком их работы можно ознакомиться в процессе записи к специалисту.

В ветклинике важно соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра.