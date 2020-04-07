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07.04.2020 23:24
Рубрика: Экономика

Кредит доверия

В столице ввели мораторий на проверки бизнеса
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 75(8129)
Экономическая жизнь в столице не остановилась. Предприниматели ищут и находят новые форматы работы, а город, в свою очередь, снижает для них налоговую нагрузку, освобождает от платежей за аренду, поддерживает субсидиями и другими мерами, чтобы помочь им не закрыться и не потерять рабочие места после пандемии.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на минувшей неделе в столице вышли на работу около 3 миллионов человек и еще столько же трудились удаленно. "Предприятия переходят на дистанционный формат по оказанию услуг, - отмечает заммэра. - Например, фитнес-центры сдают в аренду тренажеры, салоны красоты доставляют необходимые средства с видеоинструкциями по их применению. Другая позитивная тенденция - взаимопомощь. Бизнес ищет способы кооперации в сложившихся непростых условиях, и наша задача - поддержать подобные инициативы".

Фото: Istock
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Одна из главных мер поддержки - помощь в оплате аренды. Около 11 тысяч компаний, которые приостановили работу из-за карантина, арендуют помещения и землю у города. Власти позволили им не платить за аренду до конца июня. Помогут они и собственникам и арендаторам коммерческой недвижимости. "По сути, мы делим с ними нагрузку по оплате аренды ровно пополам. Правительство Москвы готово направить на эти цели более 8 млрд рублей в квартал", - рассказал Ефимов.

Одна из главных мер поддержки - помощь в оплате аренды

А вот на проверки бизнеса в имущественно-земельной сфере в городе ввели мораторий. "В этом году запланировано 120 контрольных мероприятий, но до 1 мая Госинспекция по недвижимости не будет их проводить", - сообщили в экономическом оперативном штабе столицы. По сути, город дает предпринимателям кредит доверия, снимая с них административную нагрузку.

Оказывают бизнесу и консультативную помощь. ГБУ "Малый бизнес Москвы", к примеру, с 23 марта все активности перевело в электронный формат. Раньше лекции и мастер-классы для предпринимателей проходили в филиалах учреждения и собирали сотни человек, а теперь слушателей зовут на бесплатные онлайн-вебинары. Все темы антикризисные - эксперты в прямом эфире дают рекомендации, как продвигать товары и услуги в соцсетях, как выстроить удаленную работу с сотрудниками и т.д. К примеру, о том, как сохранить предприятие, несмотря на кризис, рассказывает основатель компании по масштабированию бизнесов Алена Кришевич. Она уверена, что остаться на плаву смогут те, кто научится работать с компаниями, которые в меньшей степени пострадали от пандемии - это госсектор, онлайн-сервисы, франчайзинговые сети и другие.

Фото: Istock
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"Посмотрите, какие товары и услуги вы можете предложить тем компаниям, чьи продукты - самые востребованные на рынке сейчас, - советует она в разговоре с "РГ". - А чтобы открыться после экономической заморозки и сразу не обанкротиться - делайте бизнес по франчайзинговой модели с теми брендами, которые выживут в период пандемии, но заранее обучитесь тому, как их правильно выбирать, оценивать, вести переговоры и запускать".

Растет популярность "Онлайн-академии МБМ", участниками которой стали уже более 17 тысяч человек. На ее платформе создано 158 видеоуроков о нюансах предпринимательства, а также курсы, обучающие модули, домашние задания и многое другое. "Система обучения помогает развиваться в предпринимательском деле с абсолютно разным уровнем бизнес-компетенций, - уверяет глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. - Слушателям спецпроекта доступны как базовые знания о продажах, анализе рынка, маркетинге, менеджменте и личной эффективности, так и продвинутый уровень подготовки в бизнес-сфере".

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