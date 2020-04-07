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07.04.2020 04:00
Рубрика: Общество

Какие тренажеры выбрать для домашних тренировок

Текст: Екатерина Петрова
Домашняя изоляция не повод отказываться от привычных тренировок для одних и отличная возможность начать регулярные занятия для других. Заниматься дома можно не менее эффективно, чем в зале. "РГ" выяснила, какое оборудование выбрать для тренировок и где его можно заказать.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Больше движений

Инвентарь для тренировок можно разделить на две части - кардио- и силовое оборудование. Основная задача - увеличить двигательную активность. И лучше всего с этим справятся кардиотренажеры, рассказала тренер сети фитнес-клубов World Gym Кристина Лесникова.

В условиях обычной квартиры стоит учитывать габариты спортивного оборудования. К компактным тренажерам относится мини-степпер. Это небольшая платформа с педалями, которая имитирует подъем по ступеням. Самый бюджетный вариант обойдется примерно в 2,5-3 тысячи рублей.

Фото: EPA
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Менее компактным по габаритам является эллиптический тренажер - в зависимости от набора функций он имитирует катание на лыжах, подъем по лестнице, ходьбу или бег. Во время занятий также активно задействуются мышцы спины. Цена вопроса зависит от функционала и производителя. Бюджетный вариант обойдется примерно в 15-20 тысяч рублей.

К классическому оборудованию из категории кардио относятся велотренажеры. Стоимость на них начинается примерно от 10 тысяч рублей. Можно рассмотреть вариант покупки мини-велотренажеров, которые позволяют давать небольшую нагрузку на ноги. Подобную модель можно приобрести за 2,5-3 тысячи рублей.

Для активных тренировок подойдет беговая дорожка. Из минусов - занимает много места. Однако есть складные варианты. Стоимость дорожек - от 25-30 тысяч рублей. Можно также рассмотреть варианты дорожек только с функцией ходьбы.

Не хуже тренажеров

Дополнить или стать альтернативой тренажерам может силовое оборудование. Самый простой вариант - гантели. По словам Кристины Лесниковой, для начального уровня подготовки можно рассмотреть гантели весом 1,5-2 килограмма. А вот от штанги придется отказаться. Такой вариант не подходит для городских квартир. Во-первых, требуется специальное напольное покрытие, во-вторых, нужно много свободного пространства.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Для занятий также можно рассмотреть фитнес-резину - с ее помощью можно выполнять целый комплекс упражнений. Для людей без подготовки подойдут занятия на фитболах - специальных мячах для фитнеса. Чтобы выполнять все упражнения корректно, эксперты советуют скачать специальные уроки, либо заниматься в режиме онлайн. Лучше всего это делать под хорошую музыку. И главное - не перегружать организм. "Лучше заниматься по 20-30 минут, но ежедневно. К занятиям можно привлекать членов семьи либо друзей в режиме онлайн", - дает рекомендации Кристина Лесникова.

Расходы на покупку спортивного оборудования можно и вовсе минимизировать. Для этого потребуются подручные материалы. К примеру, любители йоги блоки и ремни могут заменить книгами и поясом для одежды. Альтернативой гантелям могут стать пластиковые бутылки с водой.

Где купить и сколько ждать?

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Заказать оборудование, инвентарь и его доставку на дом можно онлайн либо на пункте выдачи. В большинстве магазинов доставка будет бесплатной. А срок ожидания составит несколько дней. Так, для покупки оборудования в "Спортмастере" потребуется внести 100-ю предоплату. Срок доставки - она будет бесплатной - составит от двух дней. В "Декатлоне" бесплатную доставку оформят при условии покупки на сумму от 36 тысяч рублей. Такое предложение действует в Москве и Санкт-Петербурге. На выбор несколько опций доставки - от этого будет зависеть временной интервал приезда курьера и возможные способы оплаты. Если заказ оформлен до 16.00, то его могут доставить на следующий день. Однако из-за повышенного спроса сроки могут сдвигаться. Также доступна услуга самовывоза. В магазинах beg-dorozhki.ru и "Элептика" готовы доставить заказ бесплатно. Время ожидания - от 4 часов. Сервис "Беру.ру" доставит заказ курьером в течение 2-6 дней. За крупногабаритное оборудование весом более 20 кг придется заплатить 550 рублей. Работают и пункты самовывоза. В магазине "Мир спорта" обещают доставить заказ - его можно оформить на сайте или по телефону - за один рабочий день. В магазине Air-Gym доставка обойдется в 300-500 рублей. Бесплатно товар привезут, если сумма заказа превысит 15 тысяч рублей. Также доступен самовывоз.

Как сэкономить?

Найти бюджетный вариант можно на сайте бесплатных объявлений. К примеру, на сервисах "Авито" и "Юла" опубликовано множество предложений о продаже тренажеров, многими из которых люди почти не пользовались.

Еще один вариант - взять на пару недель тренажер в аренду. Такую услугу сегодня, в частности, предлагают сервисы Next2U, Rentmania, Fitsharing, RentFit.

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