Распоряжение губернатора Камчатского края от 6 апреля 2020 года № 371-Р

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжения Губернатора Камчатского края от 12.03.2020 № 267-Р.

1. Утвердить рекомендуемую форму справки работодателя, при наличии которой разрешается передвижение работников по территории Камчатского края в целях осуществления трудовой (служебной )деятельности, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить рекомендуемую форму справки, при наличии которой разрешается передвижение транспортных средств по территории Камчатского края в целях осуществления перевозки грузов, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Управлению пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края обеспечить размещение настоящего распоряжения в средствах массовой информации.

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края В.В.Солодов







