Распоряжение правительства Республики Карелия от 6 апреля 2020 года № 211-р

В соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

1. Утвердить прилагаемый Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Карелия, деятельность которых не подлежит приостановлению на период введения на территории Республики Карелия режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карели в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Перечень).

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, включенным в Перечень, обеспечить соблюдение ограничений, введенных распоряжением Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики Д.А. Родионова.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







