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Рубрика: Спорт

Ничего личного

Чемпион мира Магнус Карлсен вызвал своих ближайших соперников к виртуальной доске
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 75(8129)
Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен организует онлайн-супертурнир с призовым фондом в 250 тысяч долларов. "Моцарт шахмат" приглашает к виртуальной доске еще семь лучших гроссмейстеров.
Акцент Призовой фонд онлайн-супертурнира Магнуса Карлсена составит 250 тысяч долларов Фото: Getty Images Акцент Призовой фонд онлайн-супертурнира Магнуса Карлсена составит 250 тысяч долларов Фото: Getty Images
Акцент Призовой фонд онлайн-супертурнира Магнуса Карлсена составит 250 тысяч долларов Фото: Getty Images

Старт турнира намечен на 18 апреля. Если свериться с мировым рейтингом, то в двухнедельных соревнованиях помимо Карлсена должны сыграть Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь (Китай), Ян Непомнящий (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Александр Грищук (Россия), Левон Аронян (Армения) и Уэсли Со (США).

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Все эти гроссмейстеры совсем недавно уже принимали участие в другом мегасобытии - турнире претендентов в Екатеринбурге. Победитель получал право встретиться с Карлсеном в матче за шахматную корону. Но из-за пандемии коронавируса турнир прервали после первого круга. Участникам нужно было успеть разъехаться по домам до временного закрытия границ. Перед вынужденной паузой лидерство делили наш Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв.

В тот момент, когда по всему миру отменяются или переносятся даже самые масштабные спортивные события, включая Олимпиаду в Токио, Карлсен предложил хорошую альтернативу для всех заинтересованных сторон.

- Шахматы уникальны в спортивном мире, поскольку суть игры не меняется в зависимости от того, делаются ходы на деревянной доске или на экране компьютера. Это исторический момент для шахмат, с учетом возможности продолжать профессиональные матчи в онлайн-режиме у нас есть не только шанс, но и ответственность перед игроками и болельщиками по всему миру, которые в отсутствие других видов спорта могут отвлечься путем просмотра профессиональных шахмат, - цитирует Карлсена chess24.

Призовой фонд онлайн-супертурнира Магнуса Карлсена составит 250 тысяч долларов

Собственно на этом портале будут проводиться трансляции партий с компьютерным анализом и комментариями на девяти языках. Магнус предлагает формат не классических, а быстрых шахмат. И это неудивительно. Он четырехкратный чемпион мира по рапиду (2014-2016, 2019) и пятикратный чемпион по блицу (2014-2015, 2017-2019).

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
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Когда Карлсен в очередной раз защитил свой классический титул в 2018 году, обыграв на тай-брейке Каруану, норвежец еще раз подчеркнул важность рапида: "Если вы хотите определить лучшего шахматиста, заставьте претендентов сыграть как можно больше партий. Причем в рапиде останется масса вариантов для новых дебютных идей, подготовки и всего прочего, но времени, отведенного для того, чтобы скрыть свои слабые места, уже не будет. Вы просто поднимаете ставки, увеличиваете шансы на ошибки. Я думаю, что это делает игру более увлекательной и дает более реальный расклад по лучшим игрокам".

Итак, следуем правилам Магнуса. Но пока ничего не говорится о том, будет ли организован контроль за участниками.

Все помнят так называемый "туалетный скандал" во время матча 2006 года между болгарином Веселином Топаловы и россиянином Владимиром Крамником. А по ходу онлайн-турнира получить подсказку компьютера или "помощь зала" можно, даже не вставая со стула.

Между тем

Сильнейшие гроссмейстеры Индии проведут благотворительный сеанс одновременной игры на площадке Chess.com. Собранные средства пойдут в Фонд помощи в борьбе с пандемией коронавируса в этой стране.

11 апреля на онлайн-арену выйдут 15-й чемпион мира (2007-2013) Виши Ананд, бронзовый призер Азиатских игр-2010 в составе национальной сборной Башкаран Адибан, чемпионки Азии разных лет Хампи Конеру и Харика Дронавалли и другие. Каждый сыграет на двадцати досках с контролем 45 +45 .

Те, кто заплатит 25 долларов за участие, смогут сыграть с любым, кроме Ананда. Чтобы сразиться с экс-чемпионом мира, необходимо пожертвовать от 150 долларов.

Спорт Шахматы

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