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07.04.2020 20:41
Рубрика: В мире

Китай разблокировал выезд из ставшего очагом COVID-19 Уханя

Текст: Александр Гусаров
Власти КНР сняли ограничения на выезд из Уханя, который был первым очагом эпидемии коронавируса нового типа.

Как сообщает РИА Новости, в ночь на 8 апреля были разблокированы трассы и людям разрешили на автомобилях выехать из этого города. Прямую трансляцию с места событий вело Центральное телевидение Китая.

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Напомним, многомиллионный Ухань в провинции Хубэй был 76 дней был отрезан от внешнего от мира. В городе действовал строжайший карантин, после того как местный рыбный рынок был определен в качестве изначального источника инфекции COVID-19. Начиная с 23 января любое сообщение с населенным пунктом было полностью приостановлено. В город не впускали автомобильный и водный транспорт, не функционировали аэропорт и железнодорожные вокзалы. Жителям запретили покидать места жительства без особого разрешения.

С 28 марта в Ухане уже было возобновлено железнодорожное сообщение на въезд в город, а с 8 апреля будет открыто и на выезд. Планируется частично возобновить авиасообщение. Ранее власти провинции Хубэй сообщили, что жители Уханя смогут выехать при условии, что они здоровы и не представляют угрозы для других граждан КНР.

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