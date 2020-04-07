Когда роботы заменят людей

Роботов все чаще будут использовать на производстве, а люди будут управлять ими, находясь дома, прогнозируют эксперты. "Мы, в принципе, уже готовы перепоручить всю рутинную работу - процесс доставки товаров, выявление дефектов, многие производственные процессы - роботам, - говорит директор Центра научно-технического прогнозирования НИУ ВШЭ Александр Чулок. - Но при роботизации высвобождается значительная часть работников. Из-за машин они теряют заработок, эту потерю им надо как-то компенсировать".

Коронавирус во многом спровоцировал экономический кризис как раз из-за обязательного участия людей практически во всех процессах производства и доставки товаров. Роботизация позволит свести эти риски к минимуму, полагает руководитель направления прикладных решений для производства ИТ-компании "КРОК" Иван Попков.

"В первую очередь будут роботизироваться склады и транспортная логистика, уже есть хорошо отлаженные решения по полной автоматизации складов, на подходе - роботизированный транспорт, вопрос в их интеграции и обеспечении эффективного удаленного контроля, - перечисляет Иван Попков. - Различные виды сборочного производства, машиностроения, приборостроения, электроники, пищевой промышленности также будут роботизироваться. Здесь большие перспективы у коботов (коллаборативных роботов), которые при правильной организации удаленного обучения, программирования и контроля могут обеспечить выполнение всех производственных операций".

Люди тоже не останутся не у дел. Потребуется оперативно-диспетчерский и ремонтный персонал для быстрого решения внештатных и аварийных ситуаций, особенно на опасных и непрерывных производства. Но им надо будет быстро суметь перестроиться.