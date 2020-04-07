Когда роботы заменят людей

Коронавирус во многом спровоцировал экономический кризис как раз из-за обязательного участия людей практически во всех процессах производства и доставки товаров. Роботизация позволит свести эти риски к минимуму, полагает руководитель направления прикладных решений для производства ИТ-компании "КРОК" Иван Попков.
"В первую очередь будут роботизироваться склады и транспортная логистика, уже есть хорошо отлаженные решения по полной автоматизации складов, на подходе - роботизированный транспорт, вопрос в их интеграции и обеспечении эффективного удаленного контроля, - перечисляет Иван Попков. - Различные виды сборочного производства, машиностроения, приборостроения, электроники, пищевой промышленности также будут роботизироваться. Здесь большие перспективы у коботов (коллаборативных роботов), которые при правильной организации удаленного обучения, программирования и контроля могут обеспечить выполнение всех производственных операций".
Люди тоже не останутся не у дел. Потребуется оперативно-диспетчерский и ремонтный персонал для быстрого решения внештатных и аварийных ситуаций, особенно на опасных и непрерывных производства. Но им надо будет быстро суметь перестроиться.