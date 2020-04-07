Комендантский час введен на греческих курортах Миконос и Санторини

Правительство Греции ввело комендантский час на двух культовых у туристов курортных островах Миконос и Санторини. Как сообщила газета Kathimerini, по решению замминистра защиты граждан Греции Никоса Хардалиаса на островах полностью запрещено передвижение с 20:00 вечера до 08:00 утра. Запрет будет действовать две недели, а затем меры могут быть пересмотрены.

Отмечается, что подобное решение было принято из-за отказа многих местных жителей соблюдать обычные карантинные меры, что привело к резкому росту числа инфицированных COVID-19 на указанных островах.

Начиная с 5 апреля жителям Миконоса запрещено покидать свои дома для физических упражнений, в том числе индивидуально или в парах, как это разрешено на остальной территории Греции. Одновременно вводится строгий запрет на посещение свадеб. При этом островитянам разрешили выгуливать домашних животных в течение 15 минут, но только в непосредственной близости от дома. Также в местных магазинах теперь действуют более строгие по сравнению с материковой частью страны меры по контролю количества людей в торговых точках. Указывается, что на острове Санторини полностью прекращены все строительные работы.

Напомним, на текущий момент коронавирус подтвержден у 1755 пациентов в Греции, 79 человек скончались от инфекционного заболевания.