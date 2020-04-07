Кому вернут деньги за невозвратные билеты

Вернуть деньги пассажирам за билеты на отмененные рейсы перевозчики должны полностью, пояснили в министерстве транспорта.

Вопросы у пассажиров возникли с получением обратно денег за билеты, купленные по "невозвратным" тарифам. Авиакомпании предлагали отправить деньги на специальный счет, чтобы пассажир мог потратить их в будущем на другие рейсы, или вернуть с удержанием.

Деньги вернут полностью, если рейс отменила авиакомпания

По действующим правилам воздушных перевозок пассажиры могут отказаться от полета добровольно или вынужденно. Деньги за билет возвращаются по условиям тарифа, то есть с удержаниями, если пассажир сам отказался лететь. А если рейс отменила авиакомпания, отказ от полета будет вынужденный - возвращается полная стоимость, пояснили в Минтрансе.

"Независимо от того, был ли рейс отменен из-за ограничений, введенных органами госвласти России либо зарубежных стран или по инициативе самой авиакомпании из-за малой загрузки, действуют правила вынужденного отказа от полета с возвратом стоимости билета", - пояснил в беседе с "РГ" председатель общественного объединения "Союз пассажиров" Кирилл Янков. Но зачастую разбираться приходится в каждом конкретном случае, добавляет он.

С 27 марта в России прекращено регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами. "Отказ пассажира от международной воздушной перевозки, которая должна состояться в период действия запрета международного авиасообщения, считается вынужденным, и провозная плата подлежит возврату", - указали в минтрансе.

Правда, запреты на авиасообщение Россия вводила и до 27 марта. Например, с 13 марта приостановлены пассажирские воздушные перевозки в Италию, Германию, Испанию, Францию, а с 16 марта - во все страны ЕС, Норвегию, Швейцарию, за исключением рейсов из Москвы в столицы государств и обратно. Значит, отказ от полета по этим направлениям после введения запрета также будет вынужденным, деньги вернут полностью. Но для других стран, например Турции или Армении, при отказе от полета в период с 13 по 27 марта все равно будут применяться правила тарифа.

Запреты на полеты вводили также зарубежные страны. В этом случае рейсы отменяли сами авиакомпании, значит, для пассажира такой отказ от полета тоже будет вынужденным с возвратом стоимости билета.

Отменяют также поезда "Российские железные дороги". С 7 апреля по России перестали ходить 53 поезда дальнего следования. Ранее отменено еще 20 поездов.

Кроме того, десятки поездов стали курсировать реже. Пассажиры, купившие билеты на отмененные поезда, смогут уехать по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах.

Можно также сдать билет и полностью вернуть деньги. Билеты, купленные по "невозвратным" тарифам, пассажиры могут сдать до 1 июня.