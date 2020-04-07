Консул Болгарии был отозван из Гааги за взимание "коронавирусного сбора"

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева распорядилась отозвать из командировки консула республики в Гааге Свилена Илиева.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, причиной стало незаконное взимание с посетителей консульства "таксы" за риск возможного заражения сотрудников коронавирусом. Так, для болгар этот тариф составлял пять евро с человека, для всех остальных - десять.

"Такое поведение совершенно не совместимо с болгарской дипломатической службой и никоим образом не может быть оправдано", - заявила Захариева и поблагодарила всех работников МИД, которые круглосуточно готовы оказывать помощь гражданам.

В отношении Илиева будет заведено дисциплинарное производство. Соответствующих объяснений ждут от посла Болгарии в Нидерландах.