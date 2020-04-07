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7 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Костромской области от 6 апреля 2020 года № 47 "О дополнительных мерах, предъявляемых к организациям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют деятельность на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области"

Дата подписания 6 апреля 2020 г.
Опубликован 7 апреля 2020 г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой кононавирусной инфекции (COVID-19)", в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Организациям и индивидуальным предпринимателям в период действия режима повышенной готовности, в отношении которых не установлено приостановление (ограничение) деятельности и запрет на их посещение гражданами, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и в порядке, установленном решением администрации Костромской области, допускается осуществление деятельности:

1) принять решения об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;

2) обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, требования по соблюдению социального дистанцирования;

3) организовать регулярную обработку и дезинфекцию помещений и поверхностей (особенно дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования);

4) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, посещавших в период с 24 марта 2020 года другие субъекты Российской Федерации, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

5) организовать входной (выходной) контроль за работниками (в части состояния их здоровья, измерения температуры);

6) организовать доставку работников к месту работы (с места работы) служебным, заказным транспортом, за исключением случаев прибытия (убытия) работников на личном транспорте;

7) обеспечить составление графика выхода на рабочее место;

8) организовать проход персонала малыми группами в разное время;

9) обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, антисептиками, дезинфицирующими средствами);

10) организовать питание малыми группами в разное время по соответствующему графику и по возможности с использованием одноразовой посуды;

11) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах в течение рабочего времени с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

12) оказать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

13) предоставлять уполномоченным должностным лицам копии локальных правовых актов, связанных с реализацией настоящего постановления, допускать уполномоченных должностных лиц на территорию, в здания, строения, сооружения (помещения в них) в целях фиксации соблюдения установленных настоящим постановлением требований.

2. В целях реализации настоящего постановления к уполномоченным должностным лицам относятся должностные лица:

1) департамента экономического развития Костромской области, перечень которых утвержден приказом департамента экономического развития Костромской области;

2) исполнительных органов государственной власти Костромской области в соответствующих сферах деятельности, перечни которых утверждены соответствующими правовыми актами указанных органов;

3) органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, перечни которых утверждены соответствующими правовыми актами указанных органов.

3. Уполномоченные должностные лица не вправе осуществлять мероприятия, связанные с проверкой хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. При выявлении уполномоченными должностными лицами нарушений требований, установленных настоящим постановлением, материалы незамедлительно направляются в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области и департамент экономического развития Костромской области для принятия соответствующих решений, в том числе исключения из реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной готовности.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников



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