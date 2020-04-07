Круизный лайнер MSC Magnifica стал местом изоляции для 2 тысяч пассажиров

Круизный лайнер MSC Magnifica уже в течение месяца не может высадить пассажиров ни в одном порту, поскольку везде введен карантин и запрещен въезд. При этом на борту не зафиксировано ни одного человека. больного коронавирусом.

Лайнер находится в 117-дневном кругосветном круизе, на борту 2,2 тысячи пассажиров (в том числе семеро россиян) и более 1 тысячи членов экипажа.

В январе-марте лайнер был в Тихом океане в Южном полушарии, и поскольку он не заходил в страны, где был выявлен коронавирус, его принимали в портах тихоокеанских островов Пасхи, Таити, Кука, в Новой Зеландии. Однако уже в Тасмании 10 марта сход на берег был запрещен. С тех пор Magnifica плывет от порта к порту, загружает припасы на борт, но на берег никто не сходит. Исключением стала пожилая туристка из Германии, ее эвакуировали на Шри-Ланке по причине проблем с сердцем.

В настоящее время лайнер покинул Шри-Ланку. Дальнейший маршрут его точно неизвестен, но предположительно судно следует в Италию. Судя по данным сайта отслеживания кораблей Marinetraffic, 14 часов назад Magnifica находился в Лаккадивском море недалеко от Шри-Ланки, направляясь на северо-запад со скоростью 20 узлов.

Как рассказал на Youtube Михаил Вальфогель, один российских пассажиров, "какой-то паники нет, люди просто продолжают каникулы". "Мы понимаем сложившуюся ситуацию и то, что компания делает все возможное, чтобы нам угодить. Мы очень ей благодарны", - добавил он.

Лайнер MSC Magnifica, владелец Mediterranean Shipping Company S.A., ходит под панамским флагом. Спущен на воду в 2009 году. Длина судна 294 метра, ширина 32 метра, максимальная скорость 23 узла (43 км/ч). На судне 1259 кают, вместимость 3605 пассажиров при полной загрузке и 1027 человек экипажа. На судне 13 палуб, доступных для пассажиров, три плавательных бассейна, спортзал, спа, салон красоты, театр на 1250 мест, казино, кинотеатр, боулинг, несколько столовых и баров. Нынешнее плавание - второй кругосветный круиз лайнера.